Famosa transformista se encuentra internada en centro neurológico tras sufrir ACV: «Me verán de nuevo de pie»
a fines de marzo, la artista ya había dado a conocer que sufrió un ACV y durante esta semana actualizó su estado de salud.
Recientemente, la popular transformista Janin Day le informó a sus seguidores que se encuentra internada en un centro neurológico tras haber subido accidente cerebrovascular (ACV).
Es importante recordar que a finales del mes pasado, la artista, cuyo nombre real es Eduardo Figueroa Briones había dado a conocer que enfrentaba una delicada situación de salud.
«Hace más de una semana sufrí un accidente cerebrovascular y estoy hospitalizado en la unidad de Neurología del Hospital Eloisa Díaz de La Florida», indicó Janin Day en dicha oportunidad.
Además, reveló: «Hasta este momento, tengo dificultades para mover el lado izquierdo de mi cuerpo. Gracias a Dios, el habla y mi cabeza están bien, dentro de todo».
Esta noticia generó gran preocupación entre los seguidores de la conductora del backstage del reality «Amigas y Rivales», quienes le enviaron su apoyo.
Y durante esta semana, Janin Day actualizó su estado de salud a través de redes sociales.
Janin Day entrega detalles de su estado de salud
Hace algunos días, la artista actualizó su estado de salud a través de una publicación en su cuenta de Instagram. De este modo, dio a conocer que está internada en un centro neurológico, con el fin de iniciar su recuperación.
«Hoy parte de un nuevo desafío en mi vida», comenzó escribiendo Janin Day.
«Estoy internado en un centro neurológico para mi recuperación. Gracias a todos por su recuperación, gracias a mi familia», indicó.
Además, Janin Day aseguró: «Los avances dependen solo de mí. Daré todo por mi recuperación. No es fácil, pero yo podré, es una nueva vida».
«Aunque no lo crean es nacer de nuevo, partir de cero (…) Me verán de nuevo de pie», continuó.
Por último, Janin Day agradeció por las «buenas energías».
