Famosa transformista revela que está hospitalizada tras sufrir un ACV y hace importante llamado: «Pediría ayuda a profesionales»
La noticia generó gran preocupación dentro del mundo artístico, por lo que se llenó de comentarios de apoyo en redes sociales.
Recientemente, se dio a conocer una noticia que ha sacudido al mundo del espectáculo. Resulta que la famosa transformista nacional, Janin Day dio a conocer que está hospitalizada tras sufrir un accidente cerebrovascular (ACV).
La artista recurrió a sue cuenta de Instagram, donde se refirió a los motivos de por qué durante el último tiempo ha estado poco activa en redes sociales y trabajo.
«Me veo en la obligación, por el cariño y el respeto que le tengo a mi público, de contar mi versión», comenzó señalando Janin Day.
La transformista dio a conocer que hace una semana enfrentó este complejo episodio. De este modo, la animadora está internada en la unidad de neurología del Hospital Eloísa Díaz.
En este sentido, desde el centro médico, Janin Day entregó detalles de su estado de salud. «Hasta este momento, tengo dificultades para mover el lado izquierdo de mi cuerpo. Gracias a Dios, el habla y mi cabeza están bien, dentro de todo», indicó.
Además, en esta misma publicación también aprovechó de mandar un mensaje con el fin de poder mejorar su evolución. «Pediría ayuda a profesionales que puedan colaborar para que logre salir más rápido de esto», indicó. En este contexto, señaló que pueden dejarle datos o información en sus redes sociales.
Janin Day se llenó de apoyo en redes
Janin Day tiene cerca de 40 años de trayectoria, por lo que está más consolidada en el mundo del transformismo en Chile. De este, modo, la noticia generó gran preocupación dentro la de comunidad artística y sus seguidores.
«Mucha fuerza en la recuperación Janin»; «Saldrás de esta mi vieja. Con todo. Lo que necesites aquí estamos»; «Que te recuperes pronto»; «Fuerza Janin, te abrazo fuerte, estamos contigo»; «¡Mi solcito hermoso todo va a salir bien! A hacerle mucho caso a los doctores y toda la comunidad está para apoyarte en lo que necesites»; fueron algunos de los mensajes que recibió.
