Es oficial: se confirma nueva noticia que golpea al Gobierno de José Antonio Kast

Siguen las malas noticias para el Gobierno de José Antonio Kast.

A casi tres semanas de empezar su gestión como Presidente, una nueva actualización de la encuesta Cadem refleja cómo los ciudadanos están respondiendo a su mandato.

El cual no es del todo bueno, puesto que si la semana pasada ya se registraba una desaprobación del 49%, ahora la cifra empeoró.

Todo ocurre después de anunciar el alza del combustible, dejando a miles de chilenos preocupados por el incierto costo de la vida que podría aumentar tras la medida.

Los resultados de la encuesta Cadem

En concreto, si la semana pasada la desaprobación del Gobierno de Kast subió a un 49% y la aprobación bajó a un 47%, ahora los resultados cambiaron en absoluto.

Según la encuesta Cadem, la aprobación del presidente bajó cuatro puntos porcentuales, llegando al 43%. Para la desaprobación, llegó a un 51%.

Pero eso no se queda hasta ahí, sino que ahora se reveló a los ministros peor evaluados por los chilenos.

Se trata de la vocera Mara Sedini, que se lleva el primer lugar como la peor evaluada con un 42%. Le sigue el ministro de Haciendo Jorge Quiroz, con un 44%.

Por otro lado, los ministros con mejor evaluación son May Chomalí y Francisco Pérez Mackenna. Claudio Alvarado, Iván Poduje y Ximena Lincolao son los que siguen.

Cómo evalúan los chilenos las medidas de Kast

La encuesta Cadem incluyó algunos de los temas que más han marcado la agenda del Gobierno de Kast. Entre ellas están el alza del combustible y la economía.

Sobre el alza en el valor de los combustibles, el 60% cree que era una medida evitable y un 37% que la situación fiscal no permitía sostener el subsidio.

Un 72% prefiere que el alza de precios se implemente de manera gradual. Sólo un 22% afirmó que era mejor hacerlo inmediatamente.

En esa línea, sólo un 25% cree que el Estado enfrenta una situación económica crítica.

Las manifestaciones al respecto no han quedado a un lado. Sobre las marchas estudiantiles que han ocurrido durante los últimos días, los ciudadanos respondieron que:

El 40% dijo estar de acuerdo con las manifestaciones. El 57% está en desacuerdo.

Finalmente, se abordó sobre la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU.

De los encuestados, el 93% aseguró estar en conocimiento de que el gobierno de Kast retiró su apoyo. Y sobre el respaldo a la decisión, las posturas son iguales. Un 45% está de acuerdo con la medida, al igual que quienes dicen estar en desacuerdo.

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