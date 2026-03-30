«Ojo con Semana Santa: Latife Soto enciende las alarmas con preocupante predicción para los próximos días

Recientemente, la guía espiritual Latife Soto generó gran preocupación tras tirar sus cartas y lanzar nuevas predicciones con respecto a lo que pasaría durante los próximos días en Chile y el mundo.

En el programa digital que comparte con el rostro de Mega, José Antonio Neme, la guía espiritual hizo un aviso de impacto, con algo que supuestamente ocurriría en Semana Santa. En concreto se trata de una problema global, que iniciaría durante los próximos días.

La preocupante predicción de Latife Soto para Semana Santa

Resulta que mientras hablaba sobre el conflicto que existe en Medio Oriente en el espacio digital, señaló: «Ojo con Semana Santa porque yo veo un apagón mundial muy grande».

Frente a esto, José Antonio Neme le consultó: «¿Un apagón de qué tipo?».

«De luz, de redes, de todo. Ustedes, los de televisión, van a poder entregar información, porque se manejan con otras antenas, con otras cosas. Pero el apagón puede ser para todos porque va a pasar esto allá (en Medio Oriente)», contestó Latife Soto.

Además, agregó: «Es como una consecuencia de lo que van a hacer los niños bonitos de Irán».

Incluso, Latife Soto mencionó que a pesar de la gran distancia, este problema global podría afectar a Chile. «Puede que nosotros estemos un rato así y después el Gobierno nos diga: ‘Ya, vayan a sus pegas'», indicó.

«Vamos a buscar la manera de que la gente tenga luz de nuevo y todas esas cosas. Entonces, es un apagón, pero consecuencia de algo global», aseguró la guía espiritual.

«Yo digo que esta semana, que va a ser cortita, tenemos que estar atentos entre el primero de abril y 9 de abril. Dios permita que no pase nada», concluyó Latife Soto.

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