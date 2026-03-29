¿Entrará a Gran Hermano Argentina?: Cony Capelli rompió el silencio y respondió a los rumores que la vinculan al reality

Uno de los formatos de reality más exitosos a nivel mundial es el de Gran Hermano. En Chile, este tuvo dos temporadas, y la primera, la ganó Cony Capelli, quien hoy es uno de los rostros de Chilevisión.

Ante su éxito en aquel reality, los rumores indican que volvería al formato, pero esta vez, en Argentina, donde está siendo transmitido Gran Hermano. Además, una de las participantes de la versión chilena, la «Pincoya». también está participando de aquel programa.

Cony Capelli rompió el silencio y respondió a los rumores que la vinculan al reality

Todo esto comenzó con una polémica en Gran Hermano Argentina. Resulta que una de las participantes fue expulsada del encierro, tras conflictos racistas. Es por eso que el conductor de TV, Santiago del Moro, aseguró que entraría un nuevo jugador a la casa.

Así fue como el periodista Nacho Rodríguez aseguró que Cony Capelli sería la encargada de ocupar ese espacio este domingo o el próximo lunes.

Incluso, Cony Capelli subió una historia de Instagram en un avión, lo que alimentó la especulación.

Sin embargo, con un video en el mismo medio, reveló: «El video anterior fue un troleo. Quise aumentar y alimentar vuestra esquizofrenia. La verdad es que yo no sé de dónde sacan tanta fake news«.

«No crean todo lo que los medios dicen porque a mi ni siquiera ninguna persona de ningún medio me ha preguntado si es que es verdad. Imagínense lo poco serio del trabajo periodístico que hacen», agregó la influencer.

Tajantemente, Cony Capelli respondió al rumor: «No es cierto. Yo no voy a entrar a ningún reality por el momento. Tengo planes de hacer otras cosas con mi vida. Estoy muy tranquila y muy feliz de estarlo, quiero cuidar esa calma«.

«Le mando un besito a todo ese público argentino que me ha tirado amor y que me ha tirado buena. Y a la Pinco que la quiero mucho», cerró.

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