«¡Deja de coquetearle a mi hombre!»: Daniela Aránguiz encaró en vivo a Gissella Gallardo tras dinámica con Cuco Cerda

Un momento de tensión se vivió este viernes en Sígueme, de TV+. Daniela Aránguiz protagonizó en vivo una escena de celos, porque resulta que en paralelo, Cuco Cerda estaba como invitado en Hay Que Decirlo de Canal 13.

Todo comenzó porque supuestamente, Cuco habría coqueteado con una de las panelistas del programa, Gissella Gallardo.

Daniela Aránguiz encaró en vivo a Gissella Gallardo tras dinámica con Cuco Cerda

Mientras transcurrían ambos programas de manera simultánea, Daniela Aránguiz interrumpió para lanzar la bomba: «El Cuco anda coqueteándole a la Gissella Gallardo en el otro canal«.

En ese momento su compañero Michael Roldán llamó a Cuco Cerda para conocer su versión, mientras la ex Mekano explicó: «Me pongo a ver el programa de la Pame (Díaz) y ahí estaba el lindo muy sentado, estupendo. Y la otra métale coqueteándole. ¡A la Gissella se le soltaron las trenzas!«.

Por su parte, Cuco contestó el llamado, y explicó la situación: «Nada que ver. La Gissella me preguntó que si yo estuviese saliendo con ella, qué le podría entregar. Yo le dije: ‘Claramente no estoy saliendo contigo’. Me dijeron que ‘si fuese así’, le dije ‘blablabla… pero todo eso es para la Dani’. Eso dije».

Eso sí, Daniela Aránguiz no le creyó, y sacó a la luz un supuesto acercamiento que ella tuvo anteriormente con Mauricio Pinilla, la pareja de Gissella Gallardo.

En aquel momento, Julia Vial se contactó con Gisella Gallardo, quien simplemente respondió: «no necesito coquetearle a nadie».

«¿Cómo que no? Déjate de coquetearle a mi hombre. Más encima lo tratai de colágeno como si tú nunca hubieras tenido un colágeno. ¿Por qué no cuentas quién era tu colágeno?», lanzó de golpe la ex Mekano.

Entonces fue que Gissella Gallardo retomó el supuesto vínculo entre Daniela y Mauricio en su adolescencia, y comentó: «Mauricio me lo negó siempre».

«Así como le ha negado toda la vida a todas las otras», disparó Aránguiz.

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