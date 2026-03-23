“Estoy en otro nivel”: Daniela Aránguiz arremete contra Faloon tras polémicos dichos sobre «Fiebre de Baile»

Desde que los hermanos Cerda encontraron el amor con Faloon Larraguibel y Daniela Aránguiz, los rumores de que entre las dos no se llevan del todo bien siguen en el aire.

Esta vez, la participante de Fiebre de Baile dejó la patá al ser consultada sobre a quiénes les gustaría ver entrar a la competencia bailable. Al mencionarle a ‘la familia Cerda’ que incluye a Aránguiz, Faloon dejó claro su opinión: “sin Daniela Aránguiz”.

Las razones, porque no se llevarían del todo bien. “No tenemos muy buenas relaciones, o sea, no nos vemos, no nos llevamos”, mencionó en la entrevista.

Y como era de esperarse, Aránguiz se refirió a los dichos de la ex chica Yingo, asegurando que ella está a otro nivel.

Lo que dijo Daniela Aránguiz sobre los dichos de Faloon

El tema fue abordado en el programa de espectáculos ‘Sígueme’, donde Daniela es panelista. Le bajó el perfil tema, reiterando que entre las dos había una relación cordial y lanzó el dardo sobre Fiebre de Baile.

“Ella sabe que yo estoy en otro nivel para concursar. Soy panelista hace muchos años, en matinales, si voy a un reality no quedo como chica reality, yo soy Daniela Aránguiz”, dijo.

Y agregó “a la edad que tengo, con la trayectoria televisiva y lo cotizada que soy en todos los canales de televisión, y lo digo abiertamente, porque no tengo pelos en la lengua y todo el mundo lo sabe”.

Mencionó que ahora tiene propuestas para CHV, Mega y “si yo estoy en este canal es porque yo quiero y es una decisión mía. Si yo quisiera, mañana me voy a Canal 13 a estar al lado de la Pame”, dijo.

Sobre FDB, mencionó que “obviamente que yo no voy a ir a bailar, aunque me propusieron hacerlo por una cantidad, yo creo, de plata, que a ni uno de los participantes le han ofrecido antes”.

En la misma conversación, recalcó que “hay un punto que yo quiero aclarar, que dice que nos hemos encontrado en carretes. Y no, no es así, hemos compartido y lo he pasado súper bien, no tengo nada malo que decir”.

Sobre Faloon, abordó que la encuentra una mujer sacrificada y que tira para arriba, aunque no desaprovechó la oportunidad de marcar “una diferencia” entre las dos.

“Yo vivo en Los Trapenses, la Faloon creo que vive en La Florida. No vamos a los mismos malls”, cerró.

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