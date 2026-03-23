Confirman regreso de Ca7triel & Paco Amoroso a Chile en 2026: fecha del concierto, recinto y cómo comprar entradas

Recientemente, se confirmó que Ca7triel & Paco Amoroso llegarán a nuestro país. El retorno se da en el marco de su gira mundial Free Spirits, la que lleva el mismo de su más reciente álbum.

El popular dúo estará recorriendo Latinoamérica, Norteamérica, el Reino Unido y Europa en importantes recintos como el Anfiteatro Red Rocks, Radio City Music Hall, Greek Theatre de Los Ángeles, O2 Academy Brixton de Londres y el Movistar Arena de Madrid.

Y en el caso de Chile, confirmaron su regreso para el 23 de noviembre en el Movistar Arena.

Con esta nueva gira mundial, Ca7triel & Paco Amoroso siguen reafirmando su ascenso como una fuerza global, con su propuesta que fusiona trap, rock, pop y espectáculo, sin dejar de lado la volatilidad y la maestría musical.

Vale señalar, más allá de la música, los argentinos han podido crear un mundo que incluye a la moda, el arte escénico y el espectáculo en internet. Y con el lanzamiento de su nuevo álbum, viven uno de sus momentos más importantes, llevando su sonido en vivo a audiencias de distintos lugares del mundo.

Vale señalar que el inicio de esta nueva gira mundial inicia en su ciudad natal. Específicamente en el Movistar Arena de Buenos Aires.

Venta de entradas para concierto de Ca7triel & Paco Amoroso en Chile

La preventa de entradas para el concierto inicia este martes 24 de marzo a las 11:00 horas. Instancia que es exclusiva para clientes de Banco de Chile.

En tanto, la venta general para Ca7tiel & Paco Amoroso inicia el jueves 26 de marzo a las 11:00 horas. Ambas modalidades a través del sitio web de Puntoticket.

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