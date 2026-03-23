Monserrat Álvarez regresó a «Buenos Días a Todos» tras la partida de su madre y entregó sentido mensaje: «Somos una familia muy unida»

Luego de varios días de ausencia, Monserrat Álvarez volvió al matinal de TVN, «Buenos Días a Todos» tras sufrir la lamentable pérdida se su madre.

En este contexto, su compañero Eduardo Fuentes no dudó en mostrar su alegría por el retorno.

«Estamos contentos que esté nuestra Monse de vuelta», indicó. Además, expresó: «Lo contamos la semana pasada, por si alguien no sabe, falleció la madre de Monse, por eso estuvo unos días fuera. Comentábamos también acá, una linda misa de despedida para tu madre, fueron muy bonitas las historias que se relataron».

En este sentido, Monserrat Álvarez expresó: «Tenga la edad que uno tenga, perder a la mamá o al papá es súper duro. Y uno sigue siendo hijo o hija toda la vida».

Las palabras de Monserrat Álvarez tras regresar a «Buenos Días a Todos»

Además, la conductora del matinal de TVN expresó: «Nosotros somos una familia muy unida, todos muy mamones, entonces yo creo que empieza un camino que es distinto, que es duro, pero somos muy unidos. Siempre sentimos que mi mamá vivió una vida muy plena, que tenía una cantidad de cariño increíble de gente que la admiraba, porque ella profesora».

En este sentido, Monserrat Álvarez reveló que la misa fue muy especial y expresó: «Y sabes qué pensé que cuando uno es profesor, deja una huella bien increíble (…) la cantidad de alumnos que aparecieron fue muy reconfortante».

Eduardo Fuentes dio a conocer que con el equipo del espacio estuvieron presentes en esta instancia, donde conoció lindos recuerdos e historias de la madre su compañera.

«Eso es lo más lindo, los recuerdos, y mi mamá (…) en sus últimas horas, me dijo ‘yo creo en la película Coco, mientras yo esté en el recuerdo de ustedes…’, porque mi mamá no era creyente, pero me dijo ‘yo creo en eso, creo que mientras esté en el recuerdo de ustedes voy a estar», indicó Monserrat Álvarez.

Además, expresó: «Mi mamá es de las pocas personas que yo he visto enfrentar la muerte tan de frente. Ella tenía súper claro qué es lo que quería. Ella no quería extender su vida más allá de lo que el cuerpo le daba, entonces habló mucho con nosotros. No es que somos una familia que decíamos ‘no le digamos nada, no sé qué’. Ella nos buscaba. A veces le decíamos ‘mamá, no quiero que nos hables más de esto’, pero ella buscaba el tema porque ella era filósofa también».

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google