¿Volvió el amor?: las románticas fotos que subió Jean Philippe junto con quien sería su nueva conquista

Después de tantos rumores donde se especulaba que Jean-Philippe Cretton, ex pareja de Pamela Díaz, que habría encontrado el amor con incógnita mujer, finalmente mostró quién sería su posible nueva pareja.

El fin de semana pasado, el animador publicó en sus redes sociales unas tiernas postales donde se le ve compartiendo con una mujer.

En las imágenes, se les ve a los dos muy abrazados y disfrutando en Curanipe, región del Maule.

Quién sería la nueva pareja de Jean-Philippe

Durante la emisión de Primer Plano, revelaron que la supuesta nueva pareja de Philippe es una joven actriz llamada Camila Miguel.

Es oriunda de Concepción y tiene 32 años. Acompañó al animador mientras él trabajaba durante el Lollapalooza 2026.

Hace un tiempo, en el programa ‘Zona de Estrellas’, habían adelantado la identidad de Camila, pero Jean-Philippe no quiso confirmar nada.

«La chica es actriz, se llama Camila Miguel. Es estupenda, entiendo que tuvo un paso por México también», mencionaron esa vez.

“Con Camila Miguel están recién comenzando, llevan un par de días conociéndose. Es una joven muy atractiva. Los vieron en el backstage. Ella es artista de tomo y lomo, es bastante tranquila y le gusta la electrónica. Es bien fiestera y artista, pinta al óleo”, dijeron

Tras años en los que no se veía al animador involucrado con alguna mujer amorosamente, con estas postales desataron una ola de reacciones por parte de sus seguidores. “Amor, puro amor para ti”, “Viva el buen amor”, “Es tan linda la Cami”, fueron algunos de los mensajes.

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