Latife Soto enciende las alarmas con preocupante predicción para Chile: «Traten de estar atentos a los volcanes»

Recientemente, en el programa digital que comparte con el rostro de Mega, la reconocida tarotista nacional, Latife Soto sorprendió con una nueva predicción para el país. Resulta que la guía espiritual señaló que próximamente se podría desarrollar un «sismo muy fuerte».

Vale señalar que antes de esto, la «brujita» se refirió a un presagio que hizo hace un tiempo, en el cual anunció que en extremo sur de Chile se podrían desarrollar temblores de manera muy frecuente.

«¿Se acuerdan que les he dicho mucho que las zonas de sismo son la zona sur, la zona de Magallanes? Bueno, hay mucho sismo en la zona de Magallanes, sigo viendo hartos sismos en la Antártica», señaló Latife Soto.

Y ahora, la tarotista indicó que próximamente se desarrollaría un gran sismo en el norte, el que tendría su epicentro en un país extranjero.

Preocupante predicción de Latife Soto

Latife Soto señaló que se desarrollaría un preocupante sismo, el que tendría su epicentro en la zona sur de Perú.

Sin embargo, debido a la cercanía que hay con algunas ciudades de Chile, este temblor podría tener efectos en Chile.

«En el norte, por un tema de Perú… Al frente de Perú veo un volcán oceánico. Siento que eso puede salir hacia arriba y generar un sismo muy fuerte», indicó la tarotista en conversación con José Antonio Neme.

En este contexto, Latife Soto le hizo una recomendación a quienes ven el espacio. «Traten de estar atentos a los volcanes», indicó.

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