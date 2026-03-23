En medio de polémico momento: Importante figura de «Hay que decirlo» fue desvinculada de Canal 13

El pasado viernes se vivió un despido masivo en Canal 13, en el que salieron 16 personas de la señal. Instancia, en la que una de las afectadas fue una importante figura del programa de entretención «Hay que decirlo».

Estamos hablando de Fanny Mazuela, productora periodística del espacio, quien fue una de las trabajadoras desvinculadas.

Esto fue revelado por El Filtrador, quienes también dieron a conocer la salida del periodista de prensa, Jorge Iturrieta.

Es importante que Fanny Mazuela llegó al programa conducido por Pamela Díaz e Ignacio Gutiérrez en febrero de 2025. Y en el transcurso del año pasado, también se desempeñó como panelista del programa.

Incluso protagonizó una inesperada situación con Mauricio Israel, en la que terminó pidiendo disculpas públicas.

Vale señalar que por el momento, la comunicadora no se ha referido a su desvinculación en Canal 13. En tanto, hace una semana compartió en su cuenta de Instagram, una mención del columnista Larry Moe sobre su trabajo en «Hay que decirlo».

Por otro lado, la salida de Fanny Mazuela se dio durante la semana pasada, en la que se vivió una gran polémica entre Pamela Díaz y Gissella Gallardo.

La polémica entre Pamela Díaz y Gissella Gallardo

Gran tensión ha existido, luego de que surgió el rumor de que Camilo Huerta le habría sido infiel a Marité Matus (amiga de Gisella Gallardo) con Trini Neira, quien es hija de Pamela Díaz.

Y el viernes, ambas se volvieron a reencontrar en «Hay que decirlo». Sin embargo, tuvieron solamente una interacción entre ambas cuando hablaban de Yamila Reyna.

«Hay que recordar que ella está viviendo un duelo igual», indicó Gisella Gallardo.

Frente a esto, Pamela Díaz señaló: «Ya, pero si no se ha muerto nadie, paren el show».

«Pero terminó su relación», le contestó Gallardo. A lo que la «Fiera» señaló: «Ya terminó su relación, pero no se le ha muerto nadie».

Luego, el programa siguió normal. Sin embargo, ellas no interactuaron mucho entre ellas.

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