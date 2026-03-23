Vanessa Daroch alza la voz tras acusaciones de estafa en su contra: revelaron los valores de sus servicios
La tarotista llegó a Primer Plano. Instancia en la que entregó su versión y profundizó en las acusaciones en su contra.
Vanessa Daroch alzó la voz y respondió a las acusaciones en su contra de supuestas estafas.
La reconocida tarotista nacional fue «funada» debido a que no habría cumplido con los trabajos prometidos
Constanza, una de las personas que la acusa conversó con Primer Plano y reveló su versión. De este modo, dio a conocer que Vanessa Daroch le habría cobrado $400.000 por un trabajo que no se realizó.
La mujer dio a conocer que le devolvieron la mitad de lo que pagó. Vale señalar que mostró pruebas y una denuncia ante el Ministerio Público.
Vanessa Daroch responde a acusaciones en su contra
La tarotista respondió a las acusaciones y señaló: «Primero, estoy acá, estoy en Chilevisión, vine a dar la cara. No tengo nada que esconder, nunca he tenido problema con nada. Llevo muchos años trabajando en esto y no me voy a exponer».
«De mi parte no le he fallado a nadie, así que voy a hacer todas las averiguaciones para ver si alguien se pasó, si escribió y no se leyó, no sé. Pero yo tengo mi honra intacta. Nunca le voy a fallar a alguien, menos con plata», añadió Vanessa Daroch.
Además, dio a conocer que en diversas oportunidades, estafadores se han hecho pasar por ella. «La única cuenta es mi cuenta personal del Banco Falabella», aclaró la médium.
Por otro lado, Verónica de La Serena también lanzó una acusación contra Vanessa Daroch. Si bien mencionó que no fue estafada con dinero, si cuestionó la experiencia que tuvo tras un contacto a través de Zoom que tuvo un valor de $200.000.
«Fue la lectura más nefasta que he tenido en toda mi vida. Al final ocupé mucho tiempo en darle el contexto de lo que se trataba y las respuestas que ella daba no tenían nada que ver con lo que yo preguntaba. Quedé con una pregunta en la boca, a los 40 minutos se cortó», indicó.
Vale señalar que Vanessa Daroch mencionó que realiza su trabajo con amor y que llegará «hasta las últimas consecuencias, por algo estoy acá».
