“Si fuésemos realmente inclusivos…”: La profunda reflexión que dio en la 92.5 madre de niña con síndrome de down que recibió cartas con amenazas

El pasado sábado se conmemoró el Día Mundial del Síndrome de Down, con la finalidad de generar conciencia sobre esta condición.

Sin embargo, esa semana se vio el lado más oscuro, al revelarse un crudo momento que vivió una pequeña con síndrome de down.

La niña había recibido anónimamente unas cartas de amenazas, donde se burlaban de ella, su condición, entre otras cosas. La situación fue tan irreal que, la madre de la niña decidió mostrar en redes sociales el atrevimiento de la persona al escribir las cartas sin pudor.

Es así como, en El Show de la Tencha, se conversó en la 92.5 con la madre de la pequeña para saber sobre su opinión y cómo se encuentra su hija, a lo que la madre reveló algo que dejó a todos impactados.

Esto fue lo que dijo la mamá de la pequeña

Al ser preguntada sobre cómo está Agustina, la niña con síndrome de down que recibió las amenazas, la madre comentó que “Agustina no se ha dado cuenta absolutamente de nada”, sin embargo, ella enfatizó en la rabia que sentía.

“Yo un poquito enojada con todo lo que está pasando, molesta, furiosa, furiosa y molesta”, dijo la madre de Agustina.

Fue ahí, que reveló un detalle sobre la autora de las cartas que dejó a todos impactados: “A pesar de que nos demoramos en encontrarla, está libre. ‘¿No la detuvieron?’ No”, confesó.

Al saber que la mujer que entregó las cartas se encuentra libre, demostró la molestia de la madre de Agustina. “Después de todo lo que he hecho, y ella estar en casa, lo encuentro absolutamente injusto”, dijo.

Al respecto, le preguntaron si encontraba que Chile era un país inclusivo, a lo que arremetió con todo respeto.

“Va a sonar duro, pero yo creo que no, porque si fuésemos realmente inclusivos, no sucederían estas cosas, para nada. Yo creo que estamos empeñados en la integración, no creo que sea inclusivo realmente”, respondió.

Cómo se encuentra Agustina

Sobre el estado emocional de Agustina, la madre contó que se encuentra bien, puesto que no ha sido expuesta ante las amenazas.

“En realidad no ha sido traumático, gracias a Dios ni nada, porque no le hemos contado. No le hemos dicho qué es lo que sucedió, no le contamos nada”, mencionó.

“¿Para qué comentarle algo así? Es innecesario”, agregó.

La situación no pasó desapercibida por las noticias y usuarios de internet, quienes lapidaron a la autora de las cartas hacia Agustina, quien tiene síndrome de down.

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