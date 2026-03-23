Vuelco en Mundos Opuestos: la sorpresiva salida de querido participante remeció al reality en el reciente capítulo

Un sorpresivo ‘adiós’ se vivió en el reciente capítulo de Mundos Opuestos, el reality del momento que transmite Canal 13.

Esta vez ocurrió un inesperado vuelco del encierro, a solo días de vivir la última competencia donde se disputará al ganador de Mundos Opuestos.

Y es que uno de los participantes más queridos, anunció su inesperada salida del encierro.

Los conductores reunieron a los integrantes para darles la noticia, que tomó a todos por sorpresa.

Quién es el participante que dejó Mundos Opuestos

Se trata de Luis Jiménez, quien habría sufrido un desgarre.

Fue así como Karla Constant y Sergio Lagos informaron que los exámenes médicos indicaron que el participante necesitaba dos semanas de reposo para curar su desgarro.

Tras la noticia, sus compañeros dieron unas emotivas palabras para Jiménez, quien deja el reality para siempre. “Yo lo considero un amigo, casi hermano. Luis muestra ser una calidad de persona”, dijo Daúd.

Por otra parte, Evelyn dijo considerarlo “un amigo”. Asimismo, Vanessa aseguró que “por más complicaciones que tuviéramos al inicio, tú y Disley fueron las personas a las que más cariño les tuve”.

Pero Alan fue el más emocionado, quien debió ser consolado por Valentina. “Ahora falta que se vaya el Daúd y tú no más”, se lamentó el joven, preocupado por la posibilidad de que su novia se vaya eliminada.

¿Cuándo será la final de Mundos Opuestos?

El reality que ha marcado ratings en visualizaciones, comienza a llegar a su fin.

La final se dividirá en distantes fases. La primera competencia, llamada como ‘El Primer Tiempo’ finalizó con el triunfo de Juan Pedro Verdier, quien ahora se encuentra a la espera de su contrincante que se definirá en el ‘Segundo Tiempo’ este domingo 29 de marzo.

Dando así la gran esperada final este 30 de marzo en el Estadio Nacional con ‘La Gran Final de Todos los Tiempos’, que será transmitido en vivo en un duelo donde se enfrentarán los vencedores de ambos periodos.

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