“Son tal para cual…” Cote López lanza inesperada opinión sobre la nueva relación de Luis Jiménez y Gala Caldirola

Hace unas semanas una nueva relación salió al público dentro del mundo de la farándula. Nadie pensaba que Luis Jiménez y Gala Caldirola estaban conociéndose y generando un vínculo amoroso, el cual el mismo Mago aclaró en sus redes sociales.

Con ello surgió la duda de qué es lo que opina Cote López, su ex esposa con la que estuvo por más de 20 años y madre de sus hijos. Fue así como la influencer llegó al espacio del programa de espectáculos ‘Hay que decirlo’, donde confesó su verdadera impresión ante esta nueva pareja.

Sus comentarios sorprendieron a los panelistas presentes, pensando que diría pestes, pero no. La empresaria de ‘Clo’ optó por opinar desde su experiencia, sin dejarse nada guardado.

“Son tal para cual”

Otro dato que no pasó desapercibido fue cuando contó que ella ya sabía sobre este romance, antes de que se hiciera público. Incluso, Gala le habría hablado cuando comenzaron a circular los rumores de un romance con el Mago Jiménez.

En concreto, López dijo: “A mí me encanta la Gala. Encuentro que es buena persona, tiene una hija, es querendona, cariñosa”.

Asimismo, llenó de elogios a la española y destacó su rol como madre y su forma de ser. “Encuentro que es tierna, desinteresada, buena persona y buena mamá”, mencionó.

Además, planteó que la pareja era muy compatible, por un detalle en específico que dejó a los panelistas marcando ocupado. “Son tal para cual, no quiero sonar mala leche, pero los dos son súper lachos, andan con todos”, dijo entre risas.

La nueva relación de Jiménez

El ex futbolista había subido una declaración a su cuenta de Instagram, en donde se le veía posando felizmente junto a Gala. En el mensaje, reveló que ambos están conociéndose y abriéndose a esta nueva experiencia sentimental, sin apuros y en paz.

Hace poco, Jiménez subió unas postales a sus redes sociales junto a la española, dejando una tierna descripción en el post: “Hay lugares que te llenan de paz…y personas que lo hacen todo aún más bonito!! Risas no faltan!!!”.

A ello, Caldirola respondió sin miedo “es verdad que tu sonrisa y la mía combinan”, junto con un emoji de corazón.

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