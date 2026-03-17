Emotiva despedida de querida pareja de humoristas tras 20 años juntos: «No puedo con…»

Gran sorpresa generó en el mundo del espectáculo el anuncio de Adrián Correa (Cebolla) y Diddier Marín (Bodoque), quienes hace algunos días confirmaron que después de 20 años trabajando juntos tomaron la decisión de tomar caminos diferentes.

En dicho periodo, Cebolla conversó con LUN e indicó que antes de su separación terminarían los shows que ya tenían programados.

Vale señalar que los humoristas tuvieron una gran trayectoria. Ambos fueron parte de Fusión Humor hasta 2023, agrupación con la que brillaron en la edición del 2020 del Festival de Viña.

Posteriormente, siguieron su camino como dúo, donde se presentaron en importantes escenarios del país. Por ejemplo, en el Festival del Huaso de Olmué del 2024.

Y finalmente, este sábado 14 de marzo se desarrolló el último show de Cebolla y Bodoque, el que tuvo lugar en Gran Arena Monticello.

El último show de Cebolla y Bodoque antes de su separación

En esta presentación, ambos humoristas protagonizaron un cariñoso momento, el fue publicado por la cuenta de Instagram @claudioleivam, en el que se agradecieron por todo lo vivido y los años trabajando juntos. Algo que generó grandes aplausos por parte de los presentes.

Incluso, en esta instancia Bodoque no contuvo la emoción en un momento y se terminó quebrando.

«Me sumo a las palabras de Adrián, Cebolla, un tremendo artista… no puedo conchetu…», indicó aguantando las lágrimas.

Vale señalar que Boodoque siguió su camino en El Club de la Comedia de Chilevisión.

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