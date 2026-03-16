Popular programa de la televisión chilena llega a su fin y se desatan múltiples reacciones: «Nos van dejando en silencio»

Recientemente, se dio a conocer una noticia que generó gran impacto en el mundo de la televisión. Resulta que se confirmó el fin de un popular programa.

Durante el viernes pasado, Freddy Stock dio a conocer que su programa de entrevistas en Vía X, «Stock disponible» ya no va más.

En este contexto, el comunicador entregó un sentido mensaje en pantalla sobre el fin del programa, en el cual llevaba siete años y abordaba temas de política nacional e internacional.

«Esta profesión, la de comunicador, periodista, ofrece todo tipo de emociones durante tu carrera», señaló Freddy Stock.

«Y esta que viene ahora es una de aquellas que dan tristeza, pero también dan gratitud a la vez, porque te tengo que decir que a partir de mañana Stock no estará disponible», añadió.

En este contexto, Freddy Stock expresó: «Se acaba un ciclo, se acaba un proceso en el cual tú fuiste una persona muy importante con las redes sociales, con ese envión que nos diste de ánimo, de energía, de lo que estábamos haciendo, de lo que se podía lograr y, por supuesto, de poner todo esto al servicio del país».

«Poner el periodismo, la reflexión, la conversación al servicio del encuentro, de la tolerancia que tanto buscamos», continuó.

Además, el periodista tuvo palabras de agradecimiento para el canal. «Un canal que me enseñó también esta nueva veta periodística, nueva veta profesional de comunicarme contigo durante estos largos, largos años. Mucha gratitud para ese esfuerzo y ese cariño que hizo Vía X hacia mi persona en particular», indicó.

Vale señalar que el comunicador también compartió la noticia en su cuenta de Instagram, donde recibió múltiples comentarios. Uno de ellos, del escritor Jorge Baradit, quien indicó: «Cada vez nos quedamos con menos voces distintas en los medios. Nos van dejando en silencio. Algunos salimos hace tiempo, hoy te toca a ti ser esa nueva forma de exiliados. Elegiste el camino más difícil, el de la izquierda, el que quiere un futuro mejor para todos y todas sin importar su origen, y te admiro por eso».

«Creen un Espacio ( canal de Youtube) en donde podamos seguirlos»; «Un grande Freddy Stock! Un abrazo grande para todo el equipo !!!»; «Qué lata, perder un programa así…»; fueron otros mensajes que recibió el post.

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