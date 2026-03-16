¿Lluvia en la Región Metropolitana? Iván Torres sorprende tras adelantar cómo estará el tiempo durante los próximos días en Santiago En la mañana de este lunes, el meteorólogo de TVN entregó su pronóstico del tiempo para los próximos días en la capital del país. ¿Se viene el regreso de la lluvia en la Región Metropolitana? Revisa a continuación.