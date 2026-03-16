¿Quién es Vanessa Chávez? La creadora de contenido que fue denunciada por Pailita

Recientemente el cantante urbano Carlos Rain Pailacheo, mejor conocido como ‘Pailita’ se querelló contra una creadora de contenido para adultos por los delitos de estafa y eventual lavado de activos en abril de 2025. La involucrada es Vanessa Chávez y su pareja Héctor Orellana.

El suceso ocurrió porque la pareja le habría ofrecido al cantante un atractivo modelo de negocios, enfocado en la creación de vehículos de alta gama.

Fue ahí que Pailita les entregó un cheque por $120 millones, que se destinaría a la instalación de la distribuidora. Incluso, la pareja había tenido cercanía con el artista en 2022, cuando se conocieron entre ellos.

En una declaración emitida en el reportaje de T13, Chávez aseguró que incluso visitaban la casa de cada uno.

¿Pero, quién es Vanessa Chávez?, antes de esta polémica, ya había sido nombrada en otros medios de comunicación.

Vanessa Chávez

Es creadora de contenido para adultos de la plataforma ‘Arsmate’.

Tiene 33 años, tres hijas y es oriunda de Pedro Aguirre Cerda. En sus inicios ganó reconocimiento al posar en fotografías de contenido para adultos del diario La Cuarta, conocido como la antigua sección del medio ‘Bomba 4’. También participó como modelo en diferentes programas de streaming.

Ha aparecido en videoclips como modelo de diversos artistas urbanos como Cris MJ o Pailita, quien ahora se le ve involucrado con la chica por delitos de estafa.

En una entrevista con el mismo medio, confesó que su vida pública no empezó en las redes sociales, sino que mucho antes, “en las discos, animando, bailando y siendo parte de los teams de verano que prendían a la gente”. Tiempo después, decidió entrar al mundo de las plataformas de contenido para adultos, asegurando que siempre ha querido explorar su sensualidad.

Fue en 2019 cuando decidió entrar al mundo digital. “En ese tiempo todo era muy prejuicioso, pero yo descubrí algo que me apasionaba: explotar mi sensualidad y mostrar una parte de mí que siempre había estado ahí”, dijo en aquella entrevista.

“Tenía miles de seguidores en Instagram que me pedían más, que querían conocerme de forma privada, y decidí abrirles esa puerta creando mi propio mundo: los Vanefans”, mencionó.

Actualmente, tiene más de 350 mil seguidores en Instagram, donde comparte su vida.

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