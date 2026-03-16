Dio su primera declaración: Las palabras de Rodrigo Rojas Vade tras sufrir grave incidente

Durante la madrugada del pasado miércoles fue encontrado a un costado de la Ruta 78 al ex convencional Rodrigo Rojas Vade. Inconsciente, estaba maniatado y con consignas políticas escritas en su cuerpo. Tras el desarrollo de las investigaciones para saber qué fue lo que ocurrió, se decía que el caso pudo haber sido un ataque de terceros, pero con el paso de las horas surgió una nueva teoría que considera la posibilidad de un auto ataque.

Estuvo en coma inducido y, al mostrar una favorable evolución de salud, entregó sus primeras declaraciones sobre el incidente. Sin embargo, aún permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital San Juan de Dios.

Qué fue lo que dijo Rojas Vade

El ex convencional había despertado hace poco, por lo que los funcionarios evaluaron si estaba en condiciones de entregar su testimonio. Es así como confesó ante la fiscalía y el Ministerio Público encargó una diligencia clave para avanzar en la investigación.

De acuerdo con conocedores de la causa, su declaración fue breve. Cuando se le preguntó por los hechos y si vio a algún tercero, respondió que «no recordaba lo sucedido», y que solo se acuerda hasta el momento en que salió de su casa con la intención de comprar cigarros y luego tomar la ruta de regreso. Después de eso, despertó hospitalizado. Ante otras preguntas, su respuesta se mantuvo igual: “no me acuerdo”.

Tras su corto testimonio, los investigadores optaron por hacerle otra declaración en los próximos días, esperando que su evolución médica le permita otorgar mayores antecedentes.

Lo que se sabe hasta el momento

Pese a que los últimos antecedentes apuntan a un posible auto ataque, la participación de terceros aún no se descarta. Entre las diligencias pendientes, se encuentran peritajes de laboratorio de restos orgánicos encontrados en el sitio del hecho.

En ese mismo contexto, los detectives encontraron un plumón dentro del vehículo de Rojas Vade, el cual creen que pudo haberse utilizado para escribir las consignas en sus antebrazos. Según se ha establecido preliminarmente, el marcador encontrado es del mismo color que la tinta presente en las inscripciones.

La Fiscalía del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) se encuentra a la espera de un peritaje para un análisis grafoscopio que permitirá comparar la escritura hallada en el cuerpo con su propia caligrafía. Este examen, que será realizado por especialistas criminalísticos, podría ayudar a esclarecer si las lesiones y las consignas fueron autolesiones o si efectivamente hubo participación de terceros.

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