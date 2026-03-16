Con todo: Pillan a Mago Valdivia a los besos y «agarrones» con quien sería su nueva pareja

Los rumores de que Jorge Valdivia tiene a una nueva pareja se toma de nuevo el ojo de la farándula, al verlo de cerquita con una mujer en un centro de eventos. Anteriormente, se decía que el Mago encontró el amor con Priscilla Armenakis, quien es periodista de profesión y actual empresaria de viajes.

Ahora, desde el medio digital de espectáculos ‘Infama’, subió una fotografía donde se ve al ex futbolista besándose apasionadamente con una misteriosa mujer.

La imagen habría sido enviada por un seguidor de la cuenta, quien aseguró haber visto al Mago en el lugar el día sábado.

Los detalles tras la imagen

De todos modos, la publicación generó comentarios en redes sociales y no solo por la foto, sino que se sabe que el ex jugador de Colo Colo se mantiene actualmente en la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno, en medio del proceso judicial que enfrenta.

«Hola, los vi el sábado, al Mago en Eleven», decía el seguidor que le envió la fotografía a Infama.

La fotografía rápidamente comenzó a circular entre los seguidores del medio digital, generando diversas reacciones y comentarios sobre la situación de Valdivia.

Hasta ahora, el ex futbolista no se ha referido públicamente a la imagen difundida en redes sociales.

Hace unas semanas, durante la emisión de Primer Plano, la periodista de espectáculos Ceci Gutiérrez mencionó que Valdivia ha estado saliendo hace varios meses con la supuesta chica, Priscilla Armenakis, quienes sus cercanos le dicen «Titi».

A la vez, detalló que en medio del proceso judicial por las acusaciones de abuso en contra de Valdivia, fue cuando obtuvo «un permiso especial del tribunal para pasar las vacaciones con sus hijos en el sur de Chile y ella los acompañó. Estuvo un par de días», y que el ex futbolista estaría de lo más enamorado en esta nueva etapa amorosa. Todo indicaría que ella podría ser la mujer incógnita tras la foto del beso.

Esta es la imagen difundida:

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