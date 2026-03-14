“Fueron momentos muy dolorosos”: Maite Orsini se sincera por primera vez sobre su relación con Jorge Valdivia

Este viernes, el programa íntimo de CHV ‘Podemos Hablar’ tendrá como invitada exclusiva a la ex diputada Maite Orsini, quien decidió romper el silencio para hablar en profundidad y sin filtros sobre su vida política y personal.

En la conversación con Diana Bolocco, se refirió a uno de los episodios más polémicos de su carrera política: la decisión de su partido Revolución Democrática, de impedir su re-postulación como candidata a diputada.

En ese sentido, reconoció que esa decisión le afectó profundamente.

El adelanto de Orsini

De acuerdo al adelanto exclusivo de la transmisión, Orsini se refirió ante aquel suceso:

“Me dolió muchísimo”, mencionó al respecto, agregando que uno de los factores más difíciles fue que las críticas provinieron de su propio sector. “Si hay algo que me quiebra es el fuego amigo, cuando son mis propios compañeros quienes son los más severos”, afirmó.

La polémica se originó tras el llamado hacia la general Karina Soza, en medio de la detención del ex futbolista Jorge Valdivia.

Sin embargo, Orsini niega haber intentado ayudarlo. Según explicó, en ese momento apenas lo conocía. “Lo conocía hace 10 días, yo no tenía una relación sentimental con él, recién lo estaba conociendo”, dijo.

La ex diputada recalcó que no solicitó información ni realizó gestiones para intervenir en el procedimiento. “No pedí ningún favor, ni cambié el curso de nada”, aseguró.

Maite Orsini y su tensa relación con Valdivia

También abordó sobre su ex relación con Jorge Valdivia, contando cómo comenzó todo y las consecuencias personales que enfrentó tras la polémica pública.

Se conocieron en octubre de 2022 durante una actividad organizada por UNICEF por el Día Internacional del Niño, en la comuna de Renca. En ese encuentro compartieron equipo y comenzaron a interactuar.

Aunque en ese momento no existía un interés romántico por él, sí hubo una buena conexión. “No me gustó de inmediato, pero me cayó muy bien. Es muy divertido, nos reímos mucho”, recordó.

Tras ese primer encuentro, mantuvieron contacto a través de redes sociales hasta enero del año siguiente, cuando volvieron a verse en un asado con amigos y comenzaron a conocerse más.

Sin embargo, la relación quedó rápidamente marcada por la controversia que ocurrió después.

La ex diputada relata que el nivel de exposición y críticas fue “brutal”. Uno de los aspectos más dolorosos, dijo, fue el impacto en su círculo cercano. Orsini mencionó que muchos de sus amigos se alejaron.

“Me sentí muy sola. El 50% de las personas que estuvieron en mi cumpleaños nunca más me dirigieron la palabra”, afirmó.

En cuanto al rol de Valdivia en ese momento, mientras Maite se encontraba sola y sin amigos, comentó que “fueron momentos muy, muy dolorosos, me sentí muy sola, entré como en una fobia social muy fuerte”.

“Yo tenía miedo de ir a comprar una bebida a la esquina y él que en ese entonces no tenía una relación conmigo de pareja, no tenía ninguna obligación conmigo, y estuvo ahí, todos los días, estuvo preocupado de mis necesidades, preocupado de mi salud mental y estuvo preocupado de hacerme reír”, dijo.

Fue en ese instante en el que se emocionó al recordar esa etapa y cómo, con el tiempo, el Mago fue ganándose su cariño. Entre lágrimas y con la voz quebrada, Orsini reveló lo que significó esa fugaz relación.

“Jorge tuvo conmigo una forma de amarme que yo no sabía que existía. Para una mujer que viene con ciertas heridas de abandono, de infancia, que una persona te sostenga, te cuide, se queda a pesar de que todo es difícil, es imposible no abrir el corazón”, detalló.

“Él conmigo fue una linda persona”, sentenció. Actualmente, sobre su vida sentimental, la ex parlamentaria dijo que está enfocada en su proceso personal de reconstrucción y crecimiento.

“Fueron años muy difíciles y yo hoy día tengo ganas de comerme el mundo. Tengo muchos planes que me llenan de ilusión y para hacer eso, necesito tener mi energía concentrada en mí”, cerró.

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