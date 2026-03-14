Daniela Aránguiz revela que Faloon Larraguibel sería la favorita de la mamá de los hermanos Cerda

Hace unos días ocurrió un tenso rumor entre la familia Cerda con Daniela Aránguiz. Todo habría empezado por Vasco Moulian, quien dijo que Katherine Helfmann, madre de los hermanos Cerda, había tratado de “cuma” a Aránguiz.

Cabe destacar que la panelista de Sígueme es la actual pareja del hijo de Katherine, Cuco Cerda. Fue así como Dani comentó sobre lo ocurrido durante el programa.

Aprovechó de aclarar la situación y, además, confesó que Faloon Larraguibel, pareja de Raimundo Cerda, es la favorita de Helfmann.

La versión de Aránguiz

La panelista aclaró que no cree que Katherine haya dicho eso. «Me cuesta mucho creer algo así, quiero ser super sincera, pero me cuesta mucho creer algo así porque Kathy no viene de un estrato social muy alto. Ella es de una familia súper esforzada», comentó.

Según lo que conoce, su suegra proviene de una familia trabajadora y con valores muy marcados, lo que hace poco probable que haya utilizado ese tipo de calificativos.

Además, la relación entre ambas ha sido cordial. “Las veces que yo he ido a su casa o hemos compartido en ciertos lugares, ha sido súper amorosa conmigo, entonces me costaría mucho creer que esto sea así”, dijo.

La conversación tomó otro giro cuando el panel mencionó por qué Faloon Larraguibel, pareja de Rai Cerda, parecería tener un vínculo más cercano con la familia.

Fue entonces que Aránguiz explicó que la diferencia se debía principalmente al tiempo y la convivencia. Según ella, Faloon suele pasar más tiempo en la casa familiar, algo que ella no hace por su estilo de vida.

“Lleva mucho más tiempo con Rai. Ella pasa mucho tiempo en la casa de Kathy, por lo menos cuando estaba en Fiebre de Baile ella pasaba mucho tiempo. Yo no, yo tengo mi casa, mis niños. Entonces yo soy más de estar mucho en mi casa, me gusta estar en mi casa”, agregó.

De esta forma, la panelista dejó claro que la cercanía no responde a un conflicto personal, sino más bien a dinámicas distintas dentro de la relación familiar.

Asimismo, Aránguiz cerró el tema dejando un análisis hacia el panel:

«Yo sé que tengo una relación mediática, pero qué lata que esté metida en medio la familia. Mi mamá nunca ha estado metida. Yo llevo 20 años en televisión, no sé si alguno de ustedes reconoce a mi mamá o a uno de mis hermanos”, cerró.

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