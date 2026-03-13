¿Se irá a la competencia?: Afirman que panelista de Primer Plano tendría todo listo para salir del canal

A fines del año pasado, una serie de fotografías habrían encendido las alarmas en Chilevisión. Esto, luego de que una de las figuras de Primer Plano fuera vista en los pasillos de Canal 13, supuestamente negociando su llegada a la señal.

Se trata de la periodista de espectáculos Cecilia Gutiérrez, una de las comentaristas más reconocidas de la farándula nacional. La situación generó aún más atención considerando la reciente salida de Julio César Rodríguez de Chilevisión, quien además es uno de los conductores del programa.

Afirman que panelista de Primer Plano tendría todo listo para salir del canal

En diciembre pasado comenzaron a circular imágenes que mostraban a Cecilia Gutiérrez en las dependencias de Canal 13. Sin embargo, según comentó Adriana Barrientos en el programa Zona de Estrellas, esas primeras conversaciones no habrían llegado a buen puerto.

Pese a ello, la señal habría vuelto a la carga recientemente para intentar sumar a la periodista a sus filas, ofreciéndole un nuevo contrato. El eventual acercamiento también ocurre en medio de la tensión que se vive en el programa Hay Que Decirlo, tras la discusión entre Pamela Díaz y Gissella Gallardo por comentarios relacionados a Marité Matus.

Según consignó La Cuarta, incluso se le habrían ofrecido distintos proyectos dentro del canal para concretar su llegada. Entre ellos, la posibilidad de integrarse al panel de “Hay Que Decirlo”.

Además, uno de los planes contemplaría su participación en un panel del programa “Encuentros Cercanos”, espacio que funcionaría como satélite del nuevo reality de Canal 13, Vecinos al Límite.

Por otro lado, también se habría evaluado un proyecto para REC, la señal del canal enfocada en contenidos retro, donde la periodista podría conducir o participar en un espacio dedicado a repasar episodios históricos de la farándula chilena, en línea con la propuesta editorial de ese canal.

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