¿Fue decisión propia o de la producción?: Raquel Argandoña reveló la verdad detrás de la expulsión de Junior Playboy

La noche del miércoles se vivió uno de los momentos más tensos de Fiebre de Baile, en su regreso a Chilevisión. La expulsión de Junior Playboy marcó un precedente único, que hasta el momento no se había visto en la competencia.

Recordemos que el chico reality se molestó tras la crítica de Fran García-Huidobro, y fue a encararla en el corte comercial. «¿Me viniste a hinchar las pelotas?», le comentó en el momento.

Al regreso, Raquel Argandoña evidenció la situación, y lanzó directamente: «Como presidenta del jurado, expulso a José Luis Concha de la competencia«.

Raquel Argandoña reveló la verdad detrás de la expulsión de Junior Playboy

Tras la polémica eliminación de Junior Playboy, Las Últimas Noticias se contactó con Raquel Argandoña, para concer más detalles sobre el accidentado episodio.

«Corrí con colores propios. Decidí expulsarlo sin consultar a nadie, sin esperar instrucciones», señaló Argandoña.

Respecto a la razón de su drástica medida, señaló: «cometió una insolencia hacia un miembro del jurado. Lo hubiera hecho por los Power (Peralta), la maestra Edymar, por Vasco y lo hice por Fran».

Según el medio citado, la noticia no solo tomó por sorpresa a los televidentes y los participantes. Diana Bolocco, el jurado y el público tampoco lo podían creer. Ni siquiera desde la producción estaban de acuerdo con la decisión.

La propia presidenta del jurado confesó: «Yo escuchaba por el sono que decían ‘¡no, no, nooo!’».

Eso sí, fiel a su estilo directo y confrontacional, Raquel Argandoña cerró la entrevista con: «Yo soy la presidenta del jurado, tengo esas atribuciones y las tomé«.

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