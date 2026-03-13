Un inédito festival se hará por primera vez en Chile: fechas y cartelera confirmada

Por primera vez en Chile se realizará el Festival Internacional de Psicología y Desarrollo Personal “La Felicidad Está en Ti”. Este será un encuentro que busca acercar herramientas de bienestar y salud mental a la vida cotidiana. La actividad se realizará el 21 de marzo, fecha en que se conmemora el Día Internacional de la Felicidad.

El evento es organizado por las psicólogas de origen ruso Lubava Kobylinskaya-Vashuk y Yulia Zalnova, quienes actualmente residen en Chile. Ambas reunieron a más de 15 especialistas nacionales e internacionales con el objetivo de compartir conocimientos y experiencias vinculadas al desarrollo personal y el equilibrio emocional.

Los detalles sobre el Festival de la Felicidad en Chile

Durante la jornada se desarrollarán charlas y talleres centrados en distintos ámbitos del bienestar. Entre los temas que se abordarán se encuentran la ciencia de la felicidad, el manejo del estrés, el bienestar sexual, las relaciones de pareja, el autismo y el bienestar en la infancia, además de la relación entre migración y salud mental.

El programa también incluirá experiencias prácticas, como sesiones de yoga, arteterapia, trabajo corporal, técnicas para gestionar la ansiedad y herramientas para fortalecer la autoconfianza.

Uno de los elementos distintivos del encuentro será su formato bilingüe, con traducción consecutiva entre español y ruso. Esto permitirá la participación de especialistas internacionales y ofrecerá una experiencia multicultural a los asistentes.

La actividad está dirigida tanto a personas interesadas en mejorar su bienestar personal, como a psicólogos, terapeutas, coaches y profesionales de la salud y la educación que busquen profundizar en herramientas vinculadas a la salud mental y el desarrollo personal.

El Festival Internacional de Psicología y Desarrollo Personal “La Felicidad Está en Ti”, tendrá lugar el próximo sábado 21 de marzo, entre las 08:30 y las 18:00 horas.

La reunión será en la Maison de France, en San Crescente 451, Las Condes. Para más información, puedes visitar el sitio web psylife.cl, donde encontrarás todos los detalles sobre esta jornada.

También, en la página web, podrás comprar las entradas para el evento, y también podrás conocer en detalle cada una de las actividades a realizar.

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