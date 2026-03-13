“Callé por no perjudicarlos…” Disley Ramos responde con todo a versión de ‘Los Kbros’ tras polémica por su salida

Disley Ramos, influencer y ex participante de ‘Mundos Opuestos’ publicó un extenso mensaje en sus redes sociales, luego de que el grupo ‘Los Kbros’, de donde era integrante, desmintieran sus declaraciones explicando sus razones.

Durante una entrevista con Tanza Varela en ‘El podcast de Sarah’, la participante de Fiebre de Baile reveló los verdaderos motivos de su quiebre con ‘Los Kbros’.

‘Los Kbros’ es un grupo de amigos que suben videos de humor, fue ahí que Disley se hizo conocida por su personalidad y simpatía en las redes sociales.

Tras los dichos de Ramos, reveló que “ellos me echaron a mí, no querían estar conmigo porque no querían que hiciera tele. Entonces no compatibilizaba con ellos”, dijo en la entrevista.

Fue así como ‘Los Kbros’ respondieron al respecto, desmintiendo lo que dijo Ramos y acusándola de que ella los había traicionado.

La respuesta de ‘Los Kbros’

A través de un video que publicó el grupo, mencionaron lo siguiente:

“Fuimos los primeros en apoyarla, en estar ahí con ella, darle consejos. Acá no se echa a nadie, acá no somos una empresa donde están todos trabajando, ‘oye tú te vas y trabajaste más, oye no quiero esto, te vas’, eso no pasa acá”, dijeron.

Ellos no estaban en contra de que Disley entrara a la TV, pero sí había un problema. Y era que el grupo estaba produciendo una película, que al final tuvieron que retrasarla por la extensión de la influencer en la televisión.

“Disley estuvo más de dos meses dentro de este programa de televisión, lo que lamentablemente nos obliga a cancelar el trabajo que estábamos haciendo y acomodar nuestros horarios para poder seguir trabajando”, afirmaron.

Pauli, quien también es parte de ‘Los Kbros’, dio su versión. “Me da lata esto, estas situaciones me ponen incómoda, nerviosa, no sé, ansiosa, pero voy a hablar porque claramente tengo voz y voto”, refiriéndose a cuando Ramos menciona que la chica no tenía opinión en las decisiones del grupo.

“No estaría en un lugar en donde se fuera de esa forma, no lo avalaría por ningún motivo, entonces por algo sigo aquí, si acepto consejos y veo si los tomo o no los tomo, eso ya es decisión de cada uno, así que claramente tengo voz y voto acá”, sentenció.

Así se defendió Ramos al respecto

Después de la versión que entregó el grupo ‘Los Kbros’, la ex chica reality volvió a referirse a los hechos a través de su cuenta de Instagram, donde compartió un intenso mensaje.

“Quería tomarme un minuto para agradecer por todos los mensajes que he recibido de apoyo sobre el tema de mis ex compañeros de trabajo, Los Kbros. Estos mensajes son principalmente de mujeres y eso me llena el corazoncito”, comenzó.

“El silencio también puede confundirse con aceptación, y hoy quiero dejar algo claro con respeto, pero con firmeza”, continuó.

“Me siento que por fin me saqué una espinita del corazón, conté una parte pequeña de mi verdad! Y eso me deja tranquila, cada uno es libre de creer lo que quiera, pero lo más importante es tener el corazón tranquilo. Sé lo buena que fui, y el tiempo que callé por no perjudicarlos”, sepultó.

«Existe una justicia divina y yo confío en eso, gracias de verdad por su amor y apoyo! Ahora a enfocarme en lo que me hace feliz. Porque sí, estoy muy feliz”, cerró.

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