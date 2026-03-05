“Quiero otras cosas en mi vida…” Disley Ramos reveló la verdadera razón tras su quiebre con Luis Jiménez

Disley Ramos, influencer y actual participante de Fiebre de Baile, rompió el silencio y habló de todos los detalles acerca de su quiebre amoroso con el “Mago”, Luis Jiménez. A pesar de que terminaron hace rato, la ex pareja aún sigue dando de qué hablar en la farándula chilena.

La relación entre los dos se dio a cabo en el reality de Canal 13 “Mundos Opuestos”, donde eran participantes del encierro. Tuvieron un tenso romance y, regresando a la vida real, tiempo después le dieron fin al amor.

Incluso, la influencer llegó a conocer parte de la familia del Mago, pero de un día para otro se dijeron adiós, decisión que generó tema de conversación en los programas del espectáculo.

Fue así que las razones del quiebre nunca quedaron tan claras. Hasta ahora, que la creadora de contenidos reveló por qué su vínculo sentimental con el ex futbolista no prosperó.

Una ex relación y caminos diferentes

En conversación con el medio Ojo a la Tele, Disley mencionó que uno de los grandes motivos tras el quiebre fue por la directa relación con el pasado amoroso del Mago Jiménez, quien llevaba poco tiempo separado de su ex pareja, Coté López.

De hecho, según ella, la historia con su ex esposa y madre de sus hijos todavía no estaba completamente cerrada. “Él venía saliendo también de algo que había sido muy importante para él, entonces yo estaba en otra también en mi vida, como intentando crecer laboralmente, entonces nunca me vi con él afuera”, reveló Ramos.

A pesar de que, entre ellos, hablaban sobre una relación fuera del encierro, esto no llegó a gran futuro. “Lo conversábamos y él me decía que sí, que sí, que sí. Y bueno, se intentó, obviamente”, explicó.

A su vez, recalcó que habían distintas prioridades profesionales, que terminaron por distanciarlos.

“Él está cerrando un capítulo en su vida. Yo soy más joven, quiero otras cosas en mi vida. Salí también con las ganas de enfocarme en mis cosas, en mi carrera”, cerró.

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google