¿Estás en búsqueda de tu media naranja?: Esta sería la edad ideal para encontrar el amor, según estudio científico

Muchas personas están intanto encontrar al amor de su vida, el que puede llegar de manera inesperada cuando uno menos lo espera.

Sin embargo, una científica dio a conocer la edad, en la que sería más probable encontrar a una pareja definitiva.

Esta conclusión proviene de un estudio matemático que realizó Hannah Fry, científica de la Universidad de Londres y autora de «Las matemáticas del amor». Libro en que dio a conocer que en la mayoría de casos, las personas no encuentras a su «media naranja» antes de determinada edad.

Revelan cuál sería la edad para encontrar el amor real

De acuerdo a la investigadora, es más probable encontrar pareja entre los 27 y 35 años edad.

De hecho, en su libro indica que es importante descartar aproximadamente el 37% de las primeras citas para conocer mejor el panorama amoroso.

«Eso significa que si quieres casarte antes de los 40 años, no encontrarás tu final feliz con las personas con quien sales desde los 15 a los 27 años. Los humanos seguimos esta estrategia de rechazar a nuestros primeros amantes sin saber qué es lo mejor que podemos hacer para nuestra vida amorosa», indica Hannah Fry.

En este contexto, la científica indicó que en los finales de los 20 y a inicios de los 30, las personas ya suelen tener la madurez para saber que buscan realmente en una pareja.

