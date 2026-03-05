¡Sigue cosechando logros! Sinaka agota todas las entradas de su primer concierto en el Teatro Caupolicán

No caben dudas de que Sinaka es uno de los artistas revelación de la música urbana nacional. El joven cantante es furor en redes sociales y recientemente concretó un importante hito para su carrera.

Resulta que recientemente logró vender todas las entradas para su primer concierto en solitario en el Teatro Caupolicán del 2 de mayo. De este modo, sigue demostrando el impacto que ha tenido en la industria chilena.

Es importante mencionar que desde el equipo de Sinaka confirmaron que esta será la única fecha en el icónico recinto. De este modo, se descarta la posibilidad de realizar un segundo concierto.

De este modo, se espera un show irrepetible, el que promete contar con los grandes éxitos de Sinaka como «Aló», «Senda Bellakona» y más. Asimismo, este show podría marcar una antes y un después en la carrera del joven.

Este sold out significa un importante paso para el joven cantante, quien ha recibido un constante y gran apoyo por parte de su seguidores, quienes pueden estar esperando nuevas sorpresas y grandes anuncios. De este modo, este concierto en el Teatro Caupolicán parece ser solamente el inicio de algo más ambicioso.

Los detalles del concierto de Sinaka en el Teatro Caupolicán

El concierto de Sinaka en el Teatro Caupolicán se llevará a cabo el próximo sábado 2 de mayo a las 18:00 horas.

De este modo, en dicho escenario sonarán grandes éxitos como «Descontrol», «Senda Bellakona», «Sube el Bajo» y «Aló». Además, se realizará un recorrido por proyectos como W.A.N Vol.1, MOJA y La Nueva Industria.

Vale señalar que Sinaka tiene solamente 23 años, es originario de Quilpué y ha llamado mucho la atención por traer de regreso sonidos del reggaetón de la vieja escuela.

También te podría interesar leer en RadioActiva: “Tengo sangre chilena”: María Becerra se confiesa y promete concierto en Chile en su visita a la 92.5

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google