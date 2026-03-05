05 Mar, 2026. 17:28 hrs
¿Lluvia en la Región Metropolitana?: Alejandro Sepúlveda sorprendió tras lanzar su pronóstico del tiempo para la capital del país
En la tarde de este jueves, el especialista de Mega adelantó cómo estará el tiempo durante los próximos días en la capital ¿Regresa la lluvia en la Región Metropolitana? Revisa ACÁ.
También te podría interesar: Katteyes revela momento en RadioActiva que dio origen «Todo Ke Ver» con Jere Klein: «Si yo nunca hubiera dicho eso…»
Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.