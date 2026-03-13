13 Mar, 2026. 12:52 hrs
¿Lluvia en la Región Metropolitana?: Jaime Leyton sorprende tras adelantar cambios en el tiempo en Santiago
En la mañana de este viernes, el meteorólogo de Mega entregó el pronóstico del tiempo para los próximos días en la capital ¿Vuelve la lluvia en la Región Metropolitana? Revisa las palabras del especialista a continuación.
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