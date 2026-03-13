La inesperada publicación de Coté López tras el anuncio de nuevo romance de Mago Jiménez

Hace poco Luis “Mago” Jiménez confirmó que está totalmente aventurado a seguir conociéndose con la modelo española, Gala Caldirola. Su romance lo confirmó el mismo ex futbolista en sus redes sociales, dejándole una tierna dedicatoria a la ex chica reality.

A la pareja se les había visto juntos en las Torres del Paine, lugar donde se sacaron la fotografía que enseñó el Mago en su cuenta de Instagram.

En medio de la noticia, a solo horas después, Coté López subió una historia a sus redes sociales, con un mensaje que sería el dardo perfecto hacia el anuncio del Mago Jiménez, según comentan diversos usuarios al respecto.

Recordemos que Coté y el Mago estuvieron juntos por casi 20 años, teniendo cuatro hijos en común.

¿Qué pasó entre Luis Jiménez y Gala Caldirola?

Al principio, los rumores empezaron al ver una historia de Gala, donde en el reflejo de una ventana se veía la silueta del Mago. Fue así como el ex futbolista terminó por destapar la verdad.

“A veces la vida te vuelve a cruzar con personas que ya conocías, pero esta vez en el momento correcto. Con Gala nos conocemos hace tiempo, aunque nunca habíamos tenido la oportunidad de conocernos de verdad. Hoy ambos estamos solteros y en un momento de tranquilidad en nuestras vidas. Por eso decidimos darnos la oportunidad de conocernos de verdad”, dijo el Mago en sus historias de Instagram.

“No estamos dañando a nadie. Solo hay buenas intenciones. Hoy tenemos la posibilidad de descubrir si realmente tenemos tanto en común como parece. Queremos simplemente darnos la oportunidad con respeto, cariño y honestidad y ver qué nos depara el destino. Sin grandes expectativas pero con el corazón abierto”, cerró.

La publicación de Clo

La empresaria, dueña de la colección de belleza y estéticas “Clo”, compartió en sus historias una fotografía a horas después de haberse revelado el nuevo amor del Mega. En la foto, aparece ella con alguien más. Pero solo se trataba de su hijo menor. En la imagen, aparecen acostados abrazados con fuerza mientras ambos descansan.

Junto a la foto, la influencer escribió “Tuto con mi xuxu”, acompañado de un emoji con cara triste.

La publicación fue interpretada por algunos seguidores como una posible reacción a la situación que en ese momento tenía a los programas de farándula conversando.

Mientras el ex futbolista aparecía en titulares por su situación sentimental, ella se encontraba compartiendo con el hijo menor que ambos tienen en común. De esta forma, la historia de López generó diversas teorías, quienes relacionaron la imagen con el anuncio del nuevo vínculo entre Jiménez y Caldirola.

La tensa semana de Coté

Hace unos días, la empresaria habría vuelto a ser mencionada en la farándula chilena. Esta vez, por una posible demanda que atraviesa al haberse sabido que dos de sus ex trabajadoras denunciaron el no pago de remuneraciones, entre otras cosas. Las mujeres trabajaban en el Mall Marina Arauco, comercial que también se habría querellado con la influencer por deber una deuda de casi 33 millones de pesos.

Y todo apuntaría a un problema en su empresa «Clo» que podría caer en quiebra. Actualmente, López hizo una venta masiva de su sitio web, donde los productos podías encontrarlos a tan solo $9.990 pesos. A pesar de que ella avisó que la decisión fue para «regalonear a sus clientas», los rumores afirman que estaría tramitando todo para hacer una nueva marca de ropa deportiva, pero ahora en conjunto de su nueva pareja Lucas Lama.

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