Mago Jiménez confirma romance con famosa exchica reality: «Decidimos darnos la oportunidad de conocernos de verdad»

En la jornada de este jueves se dio a conocer una noticia que generó gran impacto en el mundo de la farándula. Resulta que el exfutbolista Luis «Mago” Jiménez confirmó que está en un romance con Gala Caldirola.

Vale señalar que últimamente existían diversos rumores al respecto debido a unas fotos de ambos que andaban circulando. En este contexto, fue el mismo ex jugador de la selección chilena, quien quiso aclarar la situación.

Mago Jiménez confirma romance con Gala Caldirola

El exfutbolista quiso ponerle fin a los rumores y confirmó la noticia a través de una historia en su cuenta de Instagram. El Mago compartió una fotografía de ambos, en la que ambos aparecen con lentes de sol y sonriendo.

Esta postal fue acompañada por un mensaje, con el cual el deportista confirmó la noticia. «No acostumbro a comentar públicamente cosas como esta, pero si vamos a empezar, nos gustaría que sea de 0, sin malas energías ni especulaciones», partió escribiendo Luis Jiménez.

En este sentido, el exjugador de Palestino entregó detalles cómo surgió su romance con Gala Caldirola.

«A veces la vida te vuelve a cruzar con personas que ya conocías, pero esta vez en el momento correcto. Con Gala nos conocemos hace tiempo, pero nunca habíamos tenido la oportunidad de conocernos de verdad, más allá de un simple ‘hola y chao’», indicó.

Además, el Mago Jiménez expresó: «Hoy ambos estamos solteros y en un momento de tranquilidad en nuestras vidas, por eso decidimos darnos la oportunidad de conocernos de verdad».

«No estamos dañando a nadie, solo hay buenas intenciones. Hoy tenemos la posibilidad de descubrir si realmente tenemos tanto en común como parece», añadió.

En tanto, para finalizar mencionó: «Queremos, simplemente, darnos la oportunidad con respeto, cariño y honestidad y ver qué nos depara el destino, sin grandes expectativas, pero con el corazón abierto».

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