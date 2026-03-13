Viernes 13: Todo lo que debes saber para evitar la mala suerte

No todos los viernes son normales, hay algunos que toman más peso que otros. Esta vez, calza justo con el famoso “viernes 13”, una fecha que se ha tornado como el día de la mala suerte dentro de la cultura popular.

La idea de que ese día atrae malas energías proviene de antiguas creencias religiosas, y aunque no existe evidencia cierta de que esto esté 100% confirmado, sí suele pasar que a algunos no les va del todo bien en los viernes 13.

Es así como muchos optan por realizar rituales y medidas para evitar atraer la mala suerte. Si eres uno de ellos, revisa el listado de las cosas que no debes hacer para estar protegido.

¿Por qué el viernes 13 es un mal día?

Se dice que durante muchos siglos, ciertos acontecimientos históricos que ocurrieron en esa fecha, junto con relatos mitológicos y tradiciones religiosas, que terminaron sepultando el viernes 13 como el día de la mala suerte.

La asociación entre el viernes y el número 13 se consolidó principalmente en la cultura anglosajona. En cambio, en países de habla hispana, el día considerado de mala suerte suele ser el martes 13, aunque con el tiempo el viernes 13 también ha ganado notoriedad.

Uno de los antecedentes más antiguos de esta fecha se encuentra en la mitología nórdica.

Según el relato, en el palacio de Valhalla se celebraba un banquete entre doce dioses, pero Loki, el Dios del engaño, llegó sin invitación y se convirtió en el invitado número trece. Su presencia desencadenó una tragedia: manipuló a Hoor para que matara accidentalmente a su hermano Balder, el Dios de la luz y la bondad.

Otra referencia aparece en la tradición cristiana:

Durante la Última Cena, Jesús compartió la mesa con sus doce apóstoles, lo que hacía un total de trece personas. Entre ellos estaba Judas Iscariote, quien más tarde traicionó a Jesús.

Además, según la tradición cristiana, la crucifixión de Jesucristo ocurrió un viernes, lo que también contribuyó a asociar ese día con trágicos acontecimientos.

La numerología del 13

Desde la numerología también se intenta explicar esta referencia. En muchas culturas, el número 12 se considera perfecto, ya que hay 12 meses en el año, 12 signos del zodiaco y 12 horas en el reloj tradicional.

En ese contexto, el número 13 rompe esa perfección y aparece como algo “imperfecto”, lo que históricamente generó desconfianza.

Con el paso del tiempo, esta mezcla de símbolos negativos fue reforzando la idea de que el número 13 tenía una carga especial, que atraía las malas energías. Y cuando se combina con el viernes, día asociado a eventos trágicos en la tradición cristiana, surge la superstición que hoy conocemos.

Esto es lo que no se debería hacer un viernes 13

Para quienes creen en la mala suerte de esta fecha, existen varias acciones que conviene evitar durante el día, tales como:

Evitar viajar o sentarse en el asiento número 13 en un transporte

No levantarse apoyando primero el pie izquierdo

No pasar por debajo de una escalera

Evitar reuniones de 13 personas en una misma mesa

No romper un espejo

No derramar sal

No tener la cartera completamente vacía

Evitar cruzarse con gatos negros

No abrir un paraguas dentro de la casa

No poner zapatos nuevos sobre la mesa

No cortar los dos extremos de una barra de pan

No dejar un mantel blanco en la mesa durante la noche

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google