Potente acusación contra exchico Yingo: «Deja la pasta, déjate de andar hue…, de pedir plata a la gente, estafando personas»

Recientemente, explotó una potente polémica en el mundo de la escena urbana nacional y de las redes sociales. Esto debido a que el popular personaje de internet y exchico Yingo «Papi Micky» lanzó unas llamativas declaraciones con respecto al grupo C4. En este sentido, aseguró que el fue clave en el éxito que tuvo la agrupación.

Estas declaraciones no pasaron desapercibidas y le terminaron respondiendo desde la misma banda.

En concreto, Papi Micky, cuyo nombre real es Miguel Devia indicó en el programa digital «Cuéntame todo y exagera» que «paren de colgarse de mí, porque si ustedes no tienen talento, no es mi problema (…) Cortenla de ir a programas gratis y decir que era el animador del grupo y que solamente pasó por ahí».

Además, expresó: «Digan la verdad que soy el creador de C4». Posteriormente, explicó: «No soy el que partió, ni el que lo creó, soy el que sacó a C4 para arriba. Gracias a mi estuvieron en la televisión».

La dura respuesta a Papi Micky

Vale señalar que desde la agrupación le respondieron al influencer. En conversación con el mismo espacio, el vocalista Raúl Correa indicó: «Nunca fue el creador de C4, jamás. El grupo lo formamos nosotros». Además, mencionó que la agrupación se formó a mediados de los 2000 con otras personas y que Miguel Devia participó de manera temporal.

Además, acusó a Papi Micky de ser «mentiroso». «Anda buscando colgarse de cualquier cosa», lanzó. Incluso aseguró que hay pruebas que prueban su versión.

Sin embargo, esto no es todo. Correa también señaló que Miguel Devia habría afectado la imagen de la banda por «malas costumbres».

«No quiero entrar en detalle, porque eso podría arriesgar una demanda, pero no era una persona de trigo limpio, nunca lo ha sido tampoco», expresó.

«Es mentiroso, porque después de eso, llama por teléfono, y pide perdón, y dice, oye, ¿por qué no vamos a otro programa? Y aprovechamos, bueno, anda buscando solamente colgarse de cualquier cosa», añadió el vocalista de C4.

Además, indicó: «Papi Micky: Deja la pasta. Preocúpate por tu vida, de tus hijos. Eso es lo importante, la familia, déjate de andar hueviando (sic), de pedir plata a la gente, estafando personas en los eventos, dejando mal el nombre de tus amigos, de tus compañeros. Ya ningún hueón (sic) quiere grabar contigo. Basta».

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