«Sucedían cosas turbias»: Popular actriz de «Friends» impacta tras revelar cómo era el ambiente detrás de cámara

Recientemente, una recordada actriz de la serie «Friends» reveló detalles de cómo era el ambiente detrás de cámara, el cual según su relato era muy diferente a lo que se veía en pantalla.

Vale señalar que esta producción dejó una tremenda huella y la rompió en la década de los 90′ y los inicios de los 00′. Sin embargo, al parecer no todo era tan amigable como parecía.

Con el paso del tiempo, diversos miembros del elenco han dado a conocer detalles poco conocidos con respecto a sus experiencias. Esta vez fue Lisa Kudrow, conocida por interpretar a Phoebe Buffay, quien reveló detalles.

En conversación con The Times de Londres, la actriz hizo una dura crítica a los guionistas de «Friends». Además, reveló algunas cosas que ocurrían en las grabaciones.

«Sin duda, sucedían cosas turbias entre bastidores», expresó Lisa Kudrow. Además, señaló: «No olviden que estábamos grabando frente a una audiencia en vivo de 400 personas».

Las declaraciones de Lisa Kudrow sobre los guionistas de Friends

Uno de los puntos que más sorprendió de la entrevista, fue una revelación de Kudrow con respecto a la dinámica en el interior del equipo.

De acuerdo a la actriz, había una sala de escritores, compuesta por entre 12 y 15 personas, principalmente hombres. Estos solían conversar con respecto a fantasías sexuales con otras intérpretes de «Friends» como Jennifer Aniston y Courteney Cox.

«Sabemos que en la habitación los chicos se quedaban despiertos hasta tarde hablando de sus fantasías sexuales sobre Jennifer y Courteney. Era intenso», indicó.

Es importante señalar que a pesar de estos momentos, Lisa Kudrow confesó que todavía ama la serie. Además valoró el tiempo que trabajó con su difunto compañero Matthew Perry. «Hagamos lo que hagamos en el futuro, jamás volveremos a experimentar algo así», expresó.

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