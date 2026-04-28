«Se me secó la con…»: Camila Nash deja la grande tras revelar incómoda situación que vivió con popular galán nacional

Recientemente, Camila Nash dio mucho que hablar tras lanzar una inesperada revelación con respecto a un popular galán de la farándula chilena.

En concreto, la influencer dio a conocer en si programa «Modo Cahuín» que en algún momento se interesó por Camilo Huerta.

Sin embargo, el exchico Yingo habría protagonizado una inesperada situación que hizo que le dejara de gustar.

Camila Nash revela particular anécdota con Camilo huerta

La influencer dio a conocer que le gustaba, pero que en una fiesta en la misma casa de Camilo Huerta, este hizo un curioso baile terminó por quitarle el interés.

«Bueno, el pedo es que yo estaba ahí en la casa de él y de repente dijo ‘no, espérense, espérense’. Y nos sentó a todos como público y ya empezó un show, we… luz apagada, oscura y empezó a hacer un adagio», señaló Camila Nash.

«En la mitad del carrete nos cortó la luz, cortó la música, ‘guarden todos silencio’ y partió como con una música clásica. Y empezó a hacer, we… 20 años atrás, como un baile así de ‘aaah’», indicó mientras imitaba el baile.

Esto generó gran sorpresa en Luis Sandoval, Claudia Schmidt y Daniella Campos que también eran parte del espacio. «Bueno, todo eso hacía el Camilo Huerta, se tiraba al suelo, ha rodado ¿Por que el adagio igual te hace como baile de suelo?, ¿O no?», añadió Camila Nash.

En este sentido, Campos le consultó: «¿Eso era una presentación de hombre para prenderte?».

Frente a esto, Camila Nash señaló: «Yo en ese momento decía, yo… No era lo que yo quería para mí. Estaba bien guapo, pero todo lo que habíamos avanzado, pum. No, yo te juro que no. Se me secó la concha».

Vale señalar que frente a estas declaraciones de la influencer, los presentes estallaron en risas.

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