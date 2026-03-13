Del congreso a la TV: Maite Orsini estará en popular programa para hablar sobre sus polémicas

Maite Orsini no pasa desapercibido en la escena política, ni en la escena farandulera del país. Esta vez, a solo horas de dejar el Congreso, la ex diputada confirmó que volverá a la televisión chilena.

Será una de las invitadas al estelar de Chilevisión, conocida por las profundas conversaciones que surgen durante el programa, sumado a un especial de humor hacia los invitados de la noche. Es así como Orsini irá a la TV para hablar sobre sus polémicas y su futuro, tras su paso por el Congreso.

¿Dónde veremos a Maite Orsini?

La ex diputada es una de las invitadas al programa de CHV conducido por Diana Bolocco “Podemos Hablar”.

La abogada conversará en profundidad con la conductora este viernes en horario prime sobre sus próximos proyectos laborales y personales, además de abordar algunos de sus momentos polémicos en los que se ha visto envuelta este último tiempo.

Sin ir más lejos, hace algunos días fue acusada de supuestamente haber entregado un vaper de marihuana a una menor de edad de Mejor Niñez.

Un reportaje de Canal 13 habría expuesto que el servicio le negó a Orsini ser familia de acogida de una adolescente, a la cual ya frecuentaba como “tercera significativa”, por supuestas irregularidades.

Entre ellas, que la menor habría dicho que la “tía Maite” le dio un vaporizador de marihuana.

La diputada emitió un comunicado donde desmintió haber postulado como familia de acogida. También condenó que se filtraran antecedentes confidenciales de una menor de edad bajo custodia del Estado.

Anunció acciones legales para buscar responsabilidades por la filtración.

Los otros invitados

En esta edición del exitoso programa de Chilevisión también estará presente Juan Alcayaga, conocido como Don Carter y jurado de “¿Cuánto Vale el Show?” y la primera eliminada de la actual temporada de “Fiebre de Baile”, la periodista Mariela Sotomayor.

El estelar “Podemos Hablar” regresó la semana pasada liderando cómodamente el rating de su bloque.

