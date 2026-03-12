«La falsa eres tú…»: El tenso momento entre Karen Paola y Faloon tras su inesperado ingreso a Fiebre de Baile

El último capítulo de Fiebre de Baile, la noche de este miércoles, estuvo cargado de momentos tensos y polémica. Una de ellas, fue la expulsión de Junior Playboy del programa.

Por otro lado, la presentación de otra de las nominadas a eliminación, Karen Paola, terminó con un tenso cruce entre ella y Faloon Larraguibel, quien entró inesperadamente a la competencia.

El tenso momento entre Karen Paola y Faloon tras su inesperado ingreso a Fiebre de Baile

Luego de la presentación de Karen Paola, Diana Bolocco le preguntó por su sincera opinión sobre la nueva competidora, Faloon Larraguibel. La cantante, respondió: «¿Quieren que diga la verdad? Me asusta la Faloon, me da miedo«.

Inmediatamente, Faloon reaccionó: «¿Por qué te doy miedo? Yo no te tengo por qué autorizar a que tú hables. Quiero que seas real, aquí la gente no tiene que ser fingida, no tiene que ser falsa. Dijiste que había sido justo y afuera dijiste que había sido injusto. Decídete».

Por su parte, Karen Paola intenó bajarle el perfil a la situación: » mi opinón era la misma de ayer, qué lástima que tú quieras entrar en polémica, porque a eso viniste, lamentablemente. Entonces lo que te quería decir, que como tú bailas muy bonito, encuentro que eres una gran competidora. Y a mi me gusta la gente que baila bien, me gusta admirar a las personas que lo hacen bien, asi que me parece justo que entres».

Eso sí, explicó que entiende el reclamo de los demás participantes: «Sí, estoy de acuerdo con mis compañeros, ayer dijeron que no estaban de acuerdo en que tú entraras en una noche de inmunidad. En lo personal, como no estaba en noche de inmunidad, me lo pasé por alto, pero claro, a ellos no les parece; en ese sentido, como yo no estaba en esa posición, entiendo su malestar«.

«A mí, como Karen, no me molesta que entres, al contrario, encuentro que eres talentosa. Pero si vienes a pensar que queremos pelear contigo, estás muy equivocada», cerró Karen Paola.

La dura respuesta de Faloon

Faloon no se quedó callada, y siguió con su postura: «Simplemente te estoy diciendo que aquí dices una cosa, y afuera dices otra, que la gente no sea falsa y seamos todos reales y nos digamos las cosas a la cara. Yo soy súper real y digo las cosas a la cara«.

«Entonces por qué cuando llegaste me saludaste tan amorosa y no me dijiste todo eso. Entonces la falsa eres tú, porque podrías habérmelo dicho cuando llegaste«, le lanzó rápidamente Karen Paola.

Faloon se defendió con que cuando la saludó, aún: «No lo había escuchado. Te saludé antes y después me mostraron el video donde tú dijiste eso. Ahora lo estoy haciendo, nada más sé real«.

«Qué fue lo tan grave y falso que dije. Pero cuales son las cosas, hasta el minuto no has dicho nada«, sentenció Karen Paola.

