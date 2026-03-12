«Nunca he intentado matar a mi papá…» : El minuto de furia de Junior Playboy contra Raquel Argandoña tras expulsión de Fiebre de Baile

Junior Playboy protagonizó un tenso momento la noche de este miércoles en Fiebre de Baile, donde terminó expulsado. El chico reality se acercó a Fran García-Huidobro tras la crítica a su presentación, en medio de la pausa comercial, y la encaró: «¿Me viniste a hinchar las pelotas?», lanzó.

A la vuelta de comerciales, el jurado reveló esta situación, y Raquel Argandoña, haciendo uso de su título como presidenta del jurado, decidió expulsarlo de la competencia.

El minuto de furia de Junior Playboy contra Raquel Argandoña

Tras una furiosa salida, el influencer Pancho Zuñiga logró hablar con Junior, quien furioso lanzó: «La otra bailarina se fue por la Fran, recuerden, la otra bailarina se fue por la Fran, por el acoso. El hostigamiento e hinchar las pelotas siempre».

«Así está operando este programa. Yo me voy encantado de la risa, chiquillos, no tenía ni cómo volver acá. Me voy de acá, no me quiero ensuciar«, agregó Junior Playboy.

Por otro lado, también arremetió contra el programa: «Está todo arreglado, las votaciones, los puntos. Aquí salvan a cualquiera. A mí me agarran para el hueveo, pero me tienen para el show. Una falta de respeto total«.

También, tuvo palabras para quien lo expulsó del programa, Raquel Argandoña: «Recién me nombra la señora y cuando recién me nombra la Raquel, ¿para qué lo hace? Para expulsarme del programa en vivo, ¿y su hijo? ¡Ah! ¡Libre!«.

«¿De qué estamos hablando? ¿Y me habla a mí de respeto? Señora, vaya a lavarse la boca con jabón«, exclamó el chico reality.

Finalmente, Junior Playboy terminó su descargo con un potente palo a Raquel Argandoña y su hijo, Nano Calderón: «Gracias a Dios nunca he tenido problemas con la justicia. Nunca he intentado matar a mi papá. Con eso les digo todo, nunca he intentado matar a mi papá. No he matado ni siquiera una gallina del campo. ¡Y me vienen aquí a hincharme!«, cerró.

