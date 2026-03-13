Adiós al dúo dinámico: Querida dupla de comediantes anuncia su quiebre definitivo

Regresa a las pantallas de Chilevisión el exitoso estelar del humor, “El Club de la Comedia”. Tras confirmarse a los integrantes que realizarán los sketches y presentaciones en vivo, el programa ya está listo para volver a la televisión chilena.

Sin embargo, el regreso del programa generó el quiebre definitivo de un popular dúo de comedia. La razón, porque uno de ellos es parte de los integrantes del estelar.

No es la primera vez que un dúo dinámico del humor termina separándose. Dinamita Show, Melón y Melame, Los Indolatinos, son algunas de las duplas que, lastimosamente, decidieron tomar rumbos diferentes.

El adiós al dúo dinámico

Confirmaron su separación en una entrevista con LUN. Se trata de Adrián Correa y Diddier Marín, mejor conocidos como Cebolla y Bodoque.

El dúo llevaba trabajando más de 20 años juntos. Primero se les conoció siendo parte del grupo Fusión Humor, el cuarteto que se consagró el año 2020 en el Festival de Viña del Mar y luego como dupla, consiguiendo también una celebrada rutina en el Festival de Olmué del 2024.

Según los dichos de Cebolla, la dupla tomó la decisión de separarse hace un mes y medio y actualmente solo están cumpliendo con los shows que tenían programados. Uno de ellos, incluye una presentación para este sábado 14 de marzo en el Gran Arena Monticello.

El motivo de la separación, a diferencia de otras duplas, no está relacionado a temas polémicos, sino que por alcanzar nuevos objetivos en sus carreras.

La razón, Bodoque decidió unirse al Club de la Comedia, el programa de humor de CHV que debuta hoy en horario prime del canal, el cual espera ser bien recibido por los televidentes.

“Tanto tiempo de amistad no da para terminar con una pelea” mencionó Cebolla en la entrevista, cerrando así el ciclo de la icónica dupla que conocimos en el cuarteto de humoristas más exitosos del país.

