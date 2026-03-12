“No hacer proselitismo político”: José Antonio Kast sorprendió con sus «10 mandamientos» para el uso de redes sociales

Ayer se vivió un nuevo cambio de mando en el país, otorgando el poder como Presidente de la República a José Antonio Kast. Tras una ardua jornada que finalizó a eso de las 22:00 horas, el Presidente empezó con todo para que su mandato sea exitoso.

Con ello, ya se preparó un decálogo de prohibiciones hacia las autoridades que trabajarán en este nuevo Gobierno, para el uso de sus redes sociales. Serían 10 reglas por las que deberán cumplir.

Una de ellas, se trata de no hacer proselitismo político ni bloquear usuarios. Otro detalle que no dejó pasar durante el nuevo mandato, fue el cambio del perfil de los ministerios en redes sociales. Ahora, la foto incluye una cinta blanca con líneas rojas con el lema “Trabajando para usted”.

Estas son las 10 medidas

El primer punto del artículo trata de “no realizar proselitismo político”.

Se plantea lo siguiente: Está estrictamente prohibido usar el cargo, las dependencias estatales o bienes institucionales para hacer propaganda, promover campañas o intervenir en reuniones de carácter político–partidista”.

“1. No usar la cuenta institucional para fines personales: los medios digitales del Estado sólo pueden utilizarse para dar a conocer información directamente relacionada con el cumplimiento de las funciones propias de la institución”.

También detallan la relación con los usuarios de redes sociales, por ejemplo, los bloqueos no pueden ser porque sí. “2. No bloquear usuarios unilateralmente: las cuentas institucionales no deben bloquear a ciudadanos por emitir opiniones o expresiones en la plataforma, ya que esto vulnera el derecho a la información y participación”.

A su vez, no se debe discriminar al usar herramientas de restricción. “3. Si bien pueden usar la “restricción de comentarios” para administrar la cuenta, esto nunca debe hacerse vulnerando los principios de igualdad y no discriminación”.

El documento incluye un apartado sobre las faltas de respeto. “4. Aunque no se permite el bloqueo, la autoridad no está obligada a atender consultas inapropiadas o insultantes, y puede recurrir a mecanismos legales si existen delitos o abusos por parte de los particulares”.

Las otras reglas

Al documento, se le agregan las reglas restantes:

No publicar información oficial de forma previa o exclusiva en cuentas personales. Ningún ministro o funcionario puede entregar información obtenida en su cargo a través de su cuenta privada antes de que sea publicada por el canal institucional del servicio.

No personalizar la difusión de actividades (abuso de imagen). No se debe incorporar de manera reiterada la imagen de la autoridad asociada a la difusión de actividades institucionales, especialmente en periodos electorales, para evitar el beneficio personal con recursos públicos.

No incluir enlaces a cuentas personales en sitios oficiales. Los sitios web y redes sociales institucionales no deben tener links que redirigen a las cuentas o casillas particulares de las autoridades, para no potenciar vías de comunicación ajenas a la función pública.

No emitir expresiones ajenas al funcionamiento institucional. No se ajusta a derecho utilizar las redes sociales del organismo para emitir juicios o mensajes que no tengan relación directa con las tareas que el ordenamiento jurídico encomendó a la entidad.

No favorecer o perjudicar candidaturas. Se prohíbe valerse de la autoridad o del cargo para beneficiar o dañar a determinados partidos políticos, tendencias o candidatos.

No ejercer actividad política en jornada laboral. Incluso en sus cuentas privadas, las autoridades sólo pueden ejercer sus derechos políticos y emitir opiniones de esa naturaleza fuera de la jornada de trabajo y con recursos propios.

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google