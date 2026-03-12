¿Cuándo empieza a regir la restricción vehicular en la Región Metropolitana este 2026?

Cada vez nos adentramos más en marzo, mes que se caracteriza por el regreso de la rutina y de muchas responsabilidades. En este sentido, mucha gente tiene duda cuándo se empieza a aplicar la restricción vehicular en la Región Metropolitana este 2026.

Vale señalar que esta es una medida que rige todos los años en Santiago y restringe la circulación de muchos vehículos dependiendo del último número de su patente.

Las restricción vehicular forma parte del Plan de Gestión de Episodios Críticos (GEC) del Ministerio de Medio Ambiente. Su objetivo es cuidar la calidad del aire durante meses de otoño e invierno, que es cuando la situación está más crítica.

¿Cuándo inicia la restricción vehicular en la Región Metropolitana este 2026?

Cada año la restricción vehicular entra en vigencia el 1 de mayo.

La medida rige entre lunes y viernes, con excepción de días feriados. En este contexto, el primer día que la medida se aplicará será el lunes 4 de mayo.

En tanto, el horario de la restricción vehicular es entre las 07:30 y las 21:00 horas.

Vale señalar que próximamente las autoridades van a publicar un calendario, el que determina los vehículos que verán afectada su movilidad cada día, dependiendo del último número de su placa.

Lo vehículos que se ven afectadas por la medida

Los vehículos, en los que aplica la restricción vehicular son los siguientes:

Motocicletas inscritas antes 2002

Motocicletas inscritas antes 2010

Automóviles, station wagons y similares de antes del 1 de septiembre del 2011 que no tienen sello verde

Vehículos de transporte de carga sin sello verde

Buses de transporte privado de personas, buses interurbanos y rurales pasajeros que no tienen sello verde

Además, es importante mencionar que los días en los que se decrete preemergencia ambiental, podrían aumentar los números con restricción vehicular con el objetivo de enfrentar la situación. De esta manera, es importante estar atentos a lo que informen las autoridades.

