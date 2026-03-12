12 Mar, 2026. 17:34 hrs
¿Lluvia en la Región Metropolitana?: Jaime Leyton adelanta el panorama para los próximos días en Santiago
En la mañana de este jueves, el meteorólogo de Mega dio a conocer cómo estará el tiempo durante los próximos días en la capital del país ¿Vuelve la lluvia en la Región Metropolitana? Revisa a continuación.
