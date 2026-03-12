“Esto terminó mal”: Fran García-Huidobro revela detalles tras recibir amenaza de Junior Playboy

Un tenso momento se vivió durante el escenario de Fiebre de Baile. Todo ocurrió tras la presentación de Junior Playboy en el programa, quién era actual integrante de la competencia.

El problema inició después de haber recibido los comentarios del jurado, los cuales no fueron los más positivos. Durante el corte de comerciales, el participante se habría acercado a la “Dama de hierro”, Fran García-Huidobro, en un tono exaltado.

Fue así como Raquel Argandoña, jurado del programa, tomó la decisión de expulsar a Junior Playboy, lo que desató el enojo del ex chico reality.

Los detalles tras la expulsión

«Estoy en un proceso de recuperación mental que no me permite interactuar con usted, según mi psiquiatra. No se sabe la coreografía, dobla la canción, literalmente le importa tres hectáreas», le dijo Fran a Junior Playboy.

Durante la pausa comercial, fue cuando ocurrió el tenso cruce. Al regreso, Fran contó todo a TV abierta: “Me vino a encarar aquí y tengo a toda esta gente de testigo”, refiriéndose al público. “Me viniste a hinchar las pelotas”, le dijo a Junior de vuelta.

Y Raquel Argandoña sepultó: “Como presidenta del jurado, expulso a don José Luis Concha de la competencia de Fiebre de Baile. Definitivo”. El momento dejó a todos impactados.

Fran García-Huidobro cuenta la verdad

Posteriormente, ya en su casa y a través de redes sociales, Fran entregó detalles del intenso momento vivido en el estudio de Fiebre de Baile.

“Fue una noche difícil, desafiante. Yo conté lo que pasó, lo tuve que repetir tres veces y como les dije la otra vez, no soy muy cuñera en general fuera del programa, porque soy cuñera dentro”, dijo en un video de Instagram.

A la vez, asumió que desconocía la decisión de Raquel, porque no tiene “ninguna comunicación con la sala de dirección”. “Me sorprendió, de hecho”, agregó.

Asimismo, reveló que “esto terminó mal. Después pasaron cosas que los testigos van a contar. Yo estoy muy tranquila, estoy acostumbrada, no es primera vez que me enfrento a un participante”.

Sin embargo, confesó que nunca le había pasado una situación así en la TV. “Nunca me había pasado que un participante viniera a amenazarme, pero ni me moví de mi asiento, ni me iba a mover. El Vasco se puso más nervioso que yo y se lo agradezco también”, mencionó.

Sobre qué le respondió Junior cuando fue a encararla, detalló que “le dije ‘¿usted viene a amenazarme delante de todo el mundo?’. De ahí la Diana se lo tuvo que llevar y contenerlo”.

“Yo sé que algunos no estarán de acuerdo y dirán ‘ella hace las peleas’. Bueno sí, esa es mi especialidad, a mí me gusta la farándula, me gusta entretenerme, los romances, pero que llegue a estos niveles no depende de mí”, sentenció.

“No hay personas menores de edad en Fiebre de Baile, somos todos adultos, así que lo siento. No, en realidad no lo siento nada, así es no más”, cerró.

