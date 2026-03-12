Popular cantante impacta tras confesar: «El trabajo sexual sigue siendo mi principal fuente de ingresos»

Una reconocida cantante generó gran sorpresa recientemente, tras dar a conocer el método con el que logra financiar su carrera artística.

Estamos hablando ni más ni menos que de la cantante trans, Villano Antillano, quien en entrevista con el medio El País confesó que la música no es su principal fuente de ingresos.

La confesión de Villano Antillano

La cantante puertorriqueña dio a conocer que su fuente principal de ingresos es el trabajo sexual. Incluso, en parte esto le ha permitido poder financiar su carrera en la música.

«El trabajo sexual sigue siendo mi main source (refiriéndose a la fuente principal), no la industria musical», indicó.

A pesar de que Villano Antillano es muy popular escena urbana, dio a conocer que tiene su carrera de manera independiente con otra entrada de dinero.

En concreto, dio a conocer que uno de estos ingresos los obtiene a través de la venta de contenido para adultos.

«Puedo meterle más a mi proyecto gracias al trabajo sexual», indicó Villano Antillano.

Por otro lado, en esta instancia, la cantante también reflexionó sobre su experiencia en el género urbano siendo una mujer trans. De este modo, indicó que piensa que todavía que existen formas de discriminación dentro de la industria, la que desde siempre a ha sido lideradas por hombres.

En este contexto, Villano Antillano se refirió a las expectativas que en muchas ocasiones hay sobre ellas, en las que es vista como una figura que puede romper estructuras de desigualdad en la sociedad.

«A veces aparecen figuras que dicen: ‘Cabrón, tienes que romper todos estos siglos de opresión’. Y pienso: ‘Pues rómpelos tú, que tienes el privilegio y el poder para hacerlo», lanzó.

