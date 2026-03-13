«Aliento a pobre»: Participante de Gran Hermano genera indignación por despectivos comentarios contra Pincoya

Últimamente, Jennifer Galvarini, conocida popularmente como «Pincoya» ha dado mucho que hablar por su actual participación el reality Gran Hermano: Generación Dorada en Argentina.

A través de redes sociales, se han viralizado diversos momentos de la chilena en el programa de telerrealidad como por ejemplo, un instante en el que decía que era familiar de cantantes urbanos como Cris MJ y Pablo Chill-E.

Sin embargo recientemente, se difundió un registro de una de sus compañeras, quien se refirió a Pincoya de manera bastantante despectiva.

Estamos hablando de la influencer trasandina, Luana Fernández. Resulta que en conversación con Yanina Zilli hizo unos polémicos comentarios contra Jennifer Galvarini.

«¿Sabes en lo que estaba pensando? En que recién Pincoya, viste que estaba acostada, me abrazó así y me dice bueno, no se qué, cómo estás», partió señalando.

En este sentido, la influencer también expresó: «Pero cuando me doy vuelta, tenía un olor en la boca, pero un aliento a pobre. Me dieron arcadas, me dieron ganas de vomitar, literal».

«Un aliento a mier… tenía», finalizó Luana Fernández.

Luego de que se viralizó este registro, múltiples personas reaccionaron y se defendieron a la chica reality chilena.

Reacciones en redes sociales por feos comentarios en contra de Pincoya

La cuenta de Instagram @ghchile_2027 fue una de las que compartió un video de este momento y como era de esperarse se llenó de mensajes defendiendo a Pincoya.

«Que se lo hagan saber a la Pinco»; «Deberían salir las dos!! Funables»; «Ella la perfumada»; «Expulsion !!!! Discriminación»; «Pobre??? Supiera quién es nuestra chilota», «Y no es capaz de decirle?»; «La próxima eliminada Luana, con Pincoya no se metan»; «Y cual seria el aliento a pobre como para entender»; «Que la saquen dice», fueron solamente algunos de los comentarios de parte de los chilenos que recibió la publicación.

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