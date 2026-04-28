Karol G en Chile 2027: estos son los precios de las entradas para el concierto de la «Bichota» en el Estadio Nacional

¡Atención fanáticas y fanáticas! Falta muy poco para que inicie la venta de entradas para el concierto que Karol G llevará a cabo el próximo año en Chile. Y recientemente, la productora Bizarro dio a conocer los precios que tendrán los tickets.

Recordemos que la destacada cantante colombiana se presentará el próximo 28 de enero en el Estadio Nacional en el marco de gira «Viajando por el Mundo – Tropitour».

Y en la jornada de este miércoles 29 de abril, a través de Puntoticket, a las 09:00 horas comenzará la preventa de entradas exclusiva para clientes que paguen con sus tarjetas Mastercard Banco Falabella, quienes además, tendrán un descuento de un 20%.

En tanto, la venta general está programada para el jueves 30 de abril mediante la misma ticketera, a las 09:30 horas, o una vez que finalice el stock de la preventa. De este modo, se recomienda a las fanáticas de Karol G que se mantengan atentas.

Estos son los precios de las entradas para ver a Karol G en Chile

Bizarro dio a conocer que los precios de los tickers para el show de Karol G en Chile se encuentran entre $69.000 y $465.000, considerando cargo por servicio. Revisa los valores a continuación:

Galería: $69.000 ($57.000 con descuento de Falabella)

Cancha general: $92.000 ($76.000 con descuento de Falabella)

Pacífico lateral: $103.500 ($85.500 con descuento de Falabella)

Andes: 103.500 ($85.500 con descuento de Falabella)

Pacífico bajo: $207.000 ($171.000 con descuento de Falabella)

Pacífico alto: $230.000 ($190.000 con descuento de Falabella)

Platinum lateral: $230.000 ($190.000 con descuento de Falabella)

Pacífico medio: $287.500 ($237.500 con descuento de Falabella)

Diamante lateral: $287.500 ($237.500 con descuento de Falabella)

Diamante: $322.000 ($266.000 con descuento de Falabella)

Primeras filas: $414.000 ($342.000 con descuento de Falabella)

Pit derecho (A): $563.500 ($465.500 con descuento de Falabella)

Pit derecho (B): $563.500 ($465.500 con descuento de Falabella)

Silla de ruedas: $69.000 ($57.000 con descuento de Falabella)

Acompañante de silla de ruedas: $69.000 ($57.000 con descuento de Falabella)

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